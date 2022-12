I Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo 2023, sono 26 anni che mancano: “Non ci fermiamo”

I Jalisse sono stati esclusi ancora una volta dal Festival di Sanremo. Nonostante ogni anno la coppia prova a partecipare, arriva ormai da quasi 30 anni l’amara delusione. La coppia ha voluto manifestare il proprio dissenso sui social.

I Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo 2023

I Jalisse sono stati esclusi anche dal Festival di Sanremo 2023, nella lista dei cantanti big i loro nomi non figurano. Sono anni orami che ci provano ma senza successo.

Lo scorso anno era arrivato un duro sfogo sui social. Inoltre, negli scorsi anni avevano ricevuto la lettera di stima scritta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui il capo di Stato si era detto interessato a ricevere una copia del loro ultimo album.

Sono 26 anni che mancano: “Non ci fermiamo”

Sono trascorsi ventisei anni dopo la loro vittoria dei Jalisse al Festival di Sanremo con il brano «Fiumi di parole».

Dal 1997 hanno provato e sperato ogni anno ma niente. La loro partecipazione a Sanremo è stregata. Fabio Ricci e Alessandra Drusian, insieme come coppia del gruppo ma uniti anche nella vita, ci hanno provato per 24 anni con 24 canzoni diverse ma senza successo.

Nella serata di ieri, dopo l’annuncio dei big di Sanremo 2023, la coppia ha voluto scrivere l‘ennesimo messaggio sui social per confermare che il pensiero di partecipare al Festival non finisce: “26 no, ma non ci fermiamo.

Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista “4 Misteri ed un Funerale” con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità”.

