Aras Senol, chi è l’attore di Terra Amara: vita privata, carriera, età, fidanzata

Chi è Aras Senol, attore volto di Cetin in Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più sull’affascinante attore turco, tra i protagonisti dell’amata soap opera. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Aras Senol, volto di Cetin in Terra Amara: vita privata e carriera

Nato ad Istanbul il 4 luglio 1993, Aras Senol ha 30 anni ed è un attore turco, molto noto in Italia soprattutto per aver interpretato Cetin Cigerci, braccio destro di Ali Rahmet Fekeli, nell’amata soap opera Terra Amara. Modello ed ex atleta, è laureato in Belle Arti all’Università di Yeditepe. Si avvicina alla recitazione nel 2016, quando inizia a studiare teatro ad Istanbul e fa le sue prime esperienze sul palco. Ottiene il suo ruolo in Terra Amara nel 2018 e recita in ben 142 episodi della serie. Negli anni successivi Senol appare nel cortometraggio The Journey nel ruolo di un cameriere e nelle serie tv Kanunsuz Topraklar, Sana Soz, Aşkımız Yeter e Hayatımın Neşesi.

Vita privata: fidanzata, Instagram

In base alle informazioni disponibili dal web, Aras Senol è felicemente fidanzato da diverso tempo. L’attore, infatti, pubblica spesso foto in compagnia di una bella ragazza dai lunghi capelli mori sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 67mila follower. La giovane si chiama Eylül Şahin ed ha un animo artistico e musicale: canta, suona la chitarra e pubblica spesso video musicali sul suo piccolo canale Youtube. I due hanno recentemente festeggiato il loro anniversario: “L’anno e l’anniversario più belli di sempre”.