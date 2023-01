Chi è Anna Valle, attrice ex Miss Italia 1995: figli, marito, malattia, serie tv

Chi è Anna Valle, famosa attrice ed ex miss italia spesso protagonista in serie tv Rai. Nel 2023 è Wanda Ferragnano in Illuminate 2.

Chi è Anna Valle, attrice ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1995. Dopo il successo in passerella, si è affermata sul piccolo schermo recitando in diverse serie televisive. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.