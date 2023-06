I basciagoni sono in crisi? La coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fa parlare sempre di più, e le voci si fanno sempre più insistenti.

Basciagoni in crisi? L’indizio della mamma sulla coppia di ex gieffini

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi? L’indiscrezione fa sobbalzare dalla sedia migliaia di sostenitori della coppia e arriva come un fulmine a ciel sereno.

Una coppia mediatica e social

Difficile pensare ad una mossa strategica dal momento che la coppia funziona anche dal punto di vista mediatico. I due si erano conosciuti al Gf Vip, e la loro storia sembrava essere una delle più belle uscite dalla casa più spiata d’Italia. Forse, però, qualcosa sta andando storto dopo la gravidanza di Sophie.

Cosa sta accadendo tra i due

Ai migliaia di followers che seguono l’ex tronista non è passato inosservato il fatto che lei abbia tolto il segui al profilo Instagram del compagno (e padre di sua figlia Celine Blue, nata da poco dalla unione dei due).

Il messaggio della mamma di Sophie

Ad infittire il mistero su una possibile crisi tra due è la stories condivisa su Instagram da Valeria Pasciuti, madre di lei che nelle scorse ore, ha condiviso una frase: “Lei non è strana!. Perdona e sopporta perché vuole bene ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”. Un messaggio che molti fan vedono come un segnale d’allarme. Ad ora nè lui, nè lei hanno rilasciato dichiarazioni in merito, sui loro social.