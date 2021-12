I Jalisse sono stati esclusi ancora da Sanremo. Sono 25 anni consecutivi

Jalisse rifiutati da Sanremo per il venticinquesimo anno consecutivo. Dopo la lettera dello scorso anno arriva lo sfogo sui social.

Jalisse a Sanremo: ci dovranno riprovare nel 2023 perché per il venticinquesimo anno consecutivo sono stati esclusi dalla sfida musicale più ambita.

I Jalisse a Sanremo: niente da fare

Sono trascorsi venticinque anni dopo la loro vittoria dei Jalisse al Festival di Sanremo con il brano «Fiumi di parole». Dal 1997 hanno provato e sperato ogni anno ma niente. La loro partecipazione a Sanremo è stregata.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, insieme come coppia del gruppo ma uniti anche nella vita, ci hanno provato per 24 anni con 24 canzoni diverse ma senza successo. Nonostante la lettera di stima scritta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel maggio scorso, in cui il capo di Stato si era detto interessato a ricevere una copia del loro ultimo album.

Lo sfogo sui social dopo l’ennesimo rifiuto

I Jalisse non hanno accettato l’ennesimo rifiuto a partecipare a Sanremo 2022. Dopo una lunga lettera scritta lo scorso anno, è arrivato un duro sfogo sui social.

“Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. Rolling Stones Italia e molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad RTL News pochi giorni fa…

Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la prefazione di Antonio Ricci),

La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”.

Nello sfogo hanno anche ricordato la canzone presentata per la prossima edizione di Sanremo:

“Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo:

titolo “E’ proprio questo quello che ci manca”, ecco il testo di Ale e Fabio per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997 (e 30 anni di vita insieme)”.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022: date, conduttori, cantanti, biglietti