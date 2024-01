I Cesaroni 7, ufficiale il ritorno in tv della serie: chi farà parte del cast?

I Cesaroni 7, il ritorno in tv della Garbatella: chi farà parte del cast? L’amata serie tv dei primi anni Duemila è pronta a tornare sul piccolo schermo, ecco le prime indiscrezioni ed anticipazioni sullo show.

Dopo anni di voci e speculazioni, ora è ufficiale: I Cesaroni 7 si farà. A dieci anni ormai dall’uscita della sesta ed ultima stagione dell’amata fiction Mediaset, la Garbatella è pronta a tornare sul piccolo schermo. La possibilità di un revival della serie era stata già anticipata lo scorso ottobre dalla produttrice Verdiana Bixio: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione. Non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra missione è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda. Proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte. Se ci sarà, si farà”. Ora c’è la conferma dell’inizio delle riprese, in programma il prossimo giugno. Lo show dovrebbe arrivare in tv, presumibilmente, entro il 2025. Alcuni storici membri del cast hanno già anticipato il loro ritorno sul set: di chi si tratta?

I primi ritorni annunciati, quali personaggi torneranno nella nuova serie?

Il primo grande nome a confermare il proprio ritorno ne I Cesaroni è stato Antonello Fassari, volto del burbero dal cuore d’oro Cesare Cesaroni. “A giugno tornerò sul set della Garbatella.” –ha affermato l’attore 71enne in un’intervista concessa a La Repubblica– “I Cesaroni sono stati un fenomeno fortissimo. Ma non so molto altro, per ora. Avevo 54 anni quando partimmo nel 2006, oggi ne ho 71: per forza cambierà qualcosa anche nel personaggio”. Certi al 100% anche i ritorni del protagonista Claudio Amendola, volto del verace Giulio Cesaroni, e di Max Tortora, che interpretava il migliore amico dei fratelli Cesaroni, Ezio Masetti. Nulla da fare invece per Alessandra Mastronardi, diventata famosa come Eva, che ha più volte smentito la possibilità di un suo ritorno alla fiction che l’ha lanciata. Improbabile anche il ritorno di Elena Sofia Ricci, volto di Lucia Liguori, che lasciò la serie già prima della sesta stagione per dedicarsi ad altri progetti. C’è ancora speranza, invece, per un ritorno di Matteo Branciamore nel ruolo del primogenito di Giulio, Marco Cesaroni. L’attore si è sempre detto colpito dall’affetto dimostratogli dal pubblico anche molti anni dopo la fine dello show.