Heather Parisi a Belve confessa di aver subito violenza in passato: ufficiale giudiziario la raggiunge al programma

Heather Parisi a Belve si è confessata sulla sua vita privata anche se, qualcuno, sapendo della sua intervista, le ha madando carabinieri e dufficiale giudiziario per una questione che riguarda un vecchio pignoramento.

Heather Parisi a Belve confessa di aver subito violenza in passato

Heather Parisi è ospite di Belve nella puntata in onda martedì 14 marzo 2023 su Rai 2 in prima serata. La cantante ha confessato di aver subìto “violenza fisica, sessuale e psicologica” in passato. “La cosa più brutta per me era la violenza psicologica, è molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda” ha raccontato durante l’intervista.

La showgirl nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua infanzia, con il padre che “è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la baby sitter. Per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola“. Adesso con il marito vivono in Asia ma “non siamo scappati, veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo”. La showgirl ha quindi respinto le accuse che il trasferimento sia legato a problemi finanziari: “Mio marito non ha mai avuto problemi con la legge, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato”.

Ufficiale giudiziario la raggiunge al programma

Un ufficiale giudiziario avrebbe approfittato della trasferta di Heather per intercettarla proprio negli studi Rai. L’ufficiale le avrebbe intimato il pagamento di un ingente risarcimento per una condanna per diffamazione ai danni di Lucio Presta, manager e imprenditore televisivo.