Eurovision 2022, cos’è successo a Laura Pausini? Assente per 20 minuti

Eurovision 2022, cos’è successo a Laura Pausini: la cantante durante la finale si è assentata per alcuni minuti destando sospetti e dubbi, vista che la sua presenza sul palco era programmata.

Nella finale dell’Eurovision Song Contest 2022, molti hanno notato, ad un ceto punto della serata, l’assenza prolungata di Laura Pausini. Strano perché sul gobbo – lo schermo che suggerisce le battute ai conduttori – appariva anche il nome della cantante, segno che la sua assenza non era programmata. La sua assenza, tra l’altro, è avvenuta in un momento importante quando c’è stata l’assegnazione dei punti ai singoli paesi.

Ad inizio serata, la cantante si era scatenata con un medley iniziando da Benvenuto in italiano e spagnolo. Poi Io Canto, nella versione francese. Infine La solitudine in inglese, Le cose che vivi e il suo ultimo singolo Scatola. Dunque, è apparsa in forma e sembrava non avere nessun tipo di problema.

Si è assentata per venti minuti

Dunque, nonostante era programmata la presenza della Pausini, ovviamente la gara è proseguita così come i due conduttori Alessandro Cattelan e Mika, come se niente fosse, sono andati avanti.

Dopo svariati minuti in cui si è fatta notare l’assenza della Pausini, finalmente Laura è apparsa dicendo semplicemente: «Scusate, ero troppo emozionata». Mika poi ha abbracciato e baciato la collega. Le voci non sono state confermata, ma a quanto pare l’artista ha avuto un piccolo calo di pressione che l’ha costretta a trattenersi dietro le quinte. Segno che aveva bisogno di qualche attimo per riprendersi e ritornare poi sul palco per continuare la conduzione della serata.

Voci ufficiale parlano di un cambio d’abito, ma i venti minuti sono stati troppi, poi a destare più sospetti è stata anche la sua frase detta appena è riapparsa sul palco di Torino.

