Chi era Bice Biagi, figlia di Enzo Biagi

È morta Bice Biagi, figlia di Enzo Biagi, all’età di 75 anni. Lo ha reso noto Articolo 21, associazione alla quale la giornalista e scrittrice nata a Bologna contribuiva nel ruolo di garante. Vediamo chi era Bice Biagi.

Chi era Bice Biagi

Bice Biagi è stata una giornalista italiana, figlia del giornalista Enzo Biagi. Nata il 5 maggio 1947, è venuta a mancare il 16 marzo 2023. Laureata in Lettere all’Università di Milano, è stata direttrice di Insieme, Intimità e Novella 2000, poi vicedirettrice di Oggi. Nel 2007 ha lavorato insieme al padre, Enzo Biagi, nella redazione della trasmissione televisiva RT Rotocalco Televisivo.

Libri

Nel 2008 ha pubblicato per la Rizzoli Editore un libro dedicato al padre, In viaggio con mio padre.

Il ricordo di Bice di Articolo 21

Articolo 21, associazione alla quale la giornalista e scrittrice nata a Bologna collaborava, ha voluto esprimere il suo pensiero e ricordo per Bice.”Ha sempre avuto come impegno – ricorda Articolo 21 – la difesa dei diritti delle donne e come baluardo di riferimento la Costituzione”. Di sé diceva: “Da mio padre ho imparato che, a rendere davvero libera una donna era soprattutto il lavoro. Su tale principio ho basato la mia attività di giornalista e quella personale”.