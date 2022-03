Chi è Joao Pedro: nazionale italiana, compagna, vita privata, figli

Joao Pedro, è un calciatore brasiliano naturalizzato italiano, attaccante del Cagliari. Sarà presente anche come esponente della nazionale nella partita che si giocherà tra Italia e Macedonia del Nord, valida per i playoff del Mondiale. Roberto Mancini ha preferito convocare lui a discapito di altri big della nazionale.

Chi è Joao Pedro

João Pedro Geraldino dos Santos Galvão, noto come Joao Pedro, è un calciatore brasiliano naturalizzato italiano, attaccante del Cagliari. Capitano della squadra sarda, nel 2017 ha ottenuto la cittadinanza italiana ed è stato convocato da Roberto Mancini nel 23 prescelti della nazionale.

La sua carriera è iniziata come centravanti, per poi passare nel ruolo di trequartista. Tra le sue qualità un innato senso del gol, ma è anche in grado segnare con entrambi i piedi e di testa. Attualmente viene sempre più sfruttato dagli allenatori come attaccante, che era in realtà il suo ruolo originario dove si sente più a suo agio. Sarà lui l’uomo in più con la Macedonia del Nord?

Moglie e figli

Joao Pedro è sposato con Alessandra, donna siciliana conosciuta nel 2011 quando giocava con il Palermo, ed è molto attaccato alla sua famiglia. Ha due figli: André Felipe (nato nel 2015) ed Elisabetta nata nel 2019.