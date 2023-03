Heahter Parisi, la risposta alla figlia Jacqueline: “Vuole solo like”

Heather Parisi, la risposta alla figlia Jacqueline: “Voleva accalappiare qualche like in più”. In un lungo post sul suo profilo Instagram, la showgirl ha replicato alla rabbia di sua figlia dopo l’intervista a Belve: “Una madre perdona e aspetta paziente”.

Heather Parisi, la risposta su Instagram alla figlia Jacqueline: “Perché dovrei parlare di gossip?”

Continua la polemica a distanza tra Heather Parisi e sua figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo. La giovane, irritata dall’indifferenza della madre per la sua relazione con Ultimo durante la sua intervista a Belve, si era sfogata sui social: “Mi ha mancato di rispetto, non sa nulla di me. È assente dalla mia vita, non la vedo da 10 anni”. La risposta della ballerina televisiva non si è fatta attendere. La Parisi ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram, in cui si è difesa sia dalle critiche della figlia che dagli attacchi del pubblico del web.

“So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo” -chiarisce la showgirl- “So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo”.

Il post su Instagram: “Privacy prima di tutto. Mia figlia è diversa, usa l’empatia per i like”

Il post di Heather Parisi continua, con critiche a chi a sua detta da troppo peso alla sua vita privata: “Io credo con tutta me stessa che gli affari che riguardano la famiglia e gli affetti famigliari debbano rimanere all’interno della famiglia. Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio“. Non manca una frecciata anche a Jacqueline: “Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente”.

La Parisi chiude la sua lettera con una serie di “auguri”: “Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha. A tutti coloro che speculano sul dolore e sulle altrui miserie umane dico, abbiate il coraggio di guardarvi dentro e chiedervi senza mentire se riuscite ad accettare le vostre di miserie”.