Caterina Canovai, chi è la moglie di Armando Sommajuolo: cosa sappiamo di lei?

Chi è Caterina Canovai, moglie di Armando Sommajuolo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita del noto giornalista di La7, scomparso all’età di 70 anni il 28 settembre 2023.

Chi è Caterina Canovai, moglie di Armando Sommajuolo: cosa sappiamo di lei?

Caterina Canovai è stata la moglie di Armando Sommajuolo, celebre giornalista e storico volto del TG di La7, ha lavorato per oltre trent’anni prima del ritiro nel 2015. Le informazioni sulla sua famiglia e su sua moglie sono molto limitate. Sommajuolo ha sempre preferito mantenere un certo riserbo per quanto riguarda la vita dei suoi cari. Non è noto se la coppia abbia mai avuto figli nei tanti anni passati insieme. Canovai è rimasta al fianco del marito fino al giorno della sua morte, il 28 settembre 2023, all’età di 70 anni.

L’addio di Enrico Mentana: “Un volto amico e un amato compagno di lavoro”

Non si sa ancora molto per quanto riguarda le cause della morte di Sommajuolo. Il suo collega e amico Enrico Mentana ha dato l’annuncio della sua morte sul suo profilo Instagram: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.