Chi è Flora Canto, showgirl e moglie di Enrico Brignano

Chi è Flora Canto, moglie di Enrico Brignano? L’attrice e showgirl ha 40 anni e si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo come tronista a Uomini e Donne. In passato legata al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, ha sposato il comico romano nel 2022.

Chi è Flora Canto, l’ex tronista ora attrice e showgirl

Flora Canto è nata a Roma il 12 Febbraio 1983. Ha raggiunto la notorietà nel 2006, grazie alla sua relazione con Filippo Bisciglia, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello, poi affermatosi come personaggio televisivo e conduttore di Temptation Island. Il gieffino la lascia in diretta, ormai invaghitosi di un’altra concorrente, Simona Salvemini. Dopo questa cocente delusione amorosa, Flora Canto fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo, come tronista a Uomini e Donne. Nel corso dello show di Maria De Filippi, la tronista sceglie il corteggiatore Francesco Pozzessere. La relazione tra i due finisce nel 2009, poco prima delle agognate nozze.

Fa da testimonial pubblicitaria a diversi brand, tra cui H&M, Miss Bikini ed Ekle. Lavora in televisione sia nel ruolo di presentatrice, per Supercinema e Oscar dei Porti, che nel ruolo di inviata nel 2020, per il varietà di Adriana Volpe Ogni Mattina, su TV8. Negli ultimi anni ha fatto il suo debutto come attrice, recitando in piccoli ruoli in L’ultimo weekend, La Coppia dei Campioni e Cambio Tutto!. Nel 2019 è una delle concorrenti della nona edizione del Tale e Quale Show di Carlo Conti. La showgirl si classifica all’ottavo posto. Flora Canto ha coltivato la propria popolarità anche online, creando un seguitissimo profilo Instagram, che conta quasi mezzo milione di follower.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by floracanto (@floracanto)

Vita Privata: il matrimonio con Enrico Brignano

Flora Canto ha conosciuto il comico romano Enrico Brignano nel 2013, in una spiaggia a Sabaudia, in provincia di Latina. Nonostante i 17 anni di differenza, tra i due è subito colpo di fulmine: è l’inizio di un’intensa storia d’amore che continua ancora oggi. “La mia famiglia all’inizio non l’ha presa bene -racconta la showgirl ad Oggi- “Era più grande, separato, famoso. Poi lo hanno conosciuto e hanno visto quanto amore e complicità ci sono tra noi”.

La coppia ha avuto due figli assieme: la piccola Martina, nata nel 2017, e il fratellino Niccolò, nato nel 2021. Intervistata dal settimanale Oggi, Flora Canto ha raccontato di aver svelato al compagno di essere incinta con una piccola sorpresa: “Enrico colleziona modellini d’auto d’epoca, gli ho fatto credere di avergliene comprato uno ma, quando ha scartato il pacchetto, dentro c’erano due scarpine all’uncinetto. M’ha chiesto: “È un portachiavi?”. Gli ho risposto: “No, un portapiedi”. Poi, lacrime di commozione”.

Dopo un lungo periodo di fidanzamento, la coppia si è sposata nel 2022. I due han parlato delle loro nozze negli studi di Verissimo, dove Flora non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione. Anche Brignano è parso molto emozionato: “Non pensavo mi cogliesse un’emozione così grande. Data la mia età e il mestiere che faccio, pensare di andare all’altare con due bambini, con la prova già esistente, viva, in carne ed ossa dell’amore e tenerli in braccio. Sposarsi in quel momento lì, credo sia qualcosa che non può essere detto. Può solo essere provato”.