Perché Belen Rodriguez ha lasciato la Mediaset? La showgirl parla del suo addio alla rete rispondendo ai propri fan su Instagram. Le ultime rivelazioni sull’addio al Biscione, che cosa è successo esattamente?

Perché Belen Rodriguez ha lasciato la Mediaset, le rivelazioni su Instagram

La presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/24 ha confermato le insistenti indiscrezioni sul futuro di Belen Rodriguez, che ha detto addio a ben due programmi televisivi. Non sarà lei, infatti, a condurre la prossima edizione de Le Iene, affidata a Veronica Gentili. Belen ha inoltre detto addio a Tu si que vales, dove non sarà sostituita. I fan della showgirl argentina non hanno preso bene la notizia e sono accorsi a sostenerla sul suo profilo Instagram. Sono moltissimi i commenti a supporto di Belen, con tanto di attacchi a Pier Silvio Berlusconi e alla sua rivoluzione: “Ma cosa sta combinando?! Eri uno dei volti di Mediaset!”. La showgirl ha risposto a molti di questi commenti, specificando di essersene andata di sua volontà: “Io me ne sono andata!”.

Le risposte ai fan sui social, nuovi progetti in arrivo?

Nelle sue conversazioni con i fan, Belen ha infatti svelato di avere molti progetti in ballo, sia privati che professionali. In particolare, ha confermato ai fan di voler seguire più da vicino le sue aziende, un intento che si presta poco a una vita di totalizzanti impegni televisivi. Il settimanale Nuovo sostiene, inoltre, che Belen voglia dedicarsi alla figlia, la piccola Luna Marì, e che abbia deciso quindi di rinunciare alla tv per avere più tempo per fare la mamma. La showgirl non ha comunque negato l’esistenza di altre opportunità intriganti per il suo futuro. Un fan la rassicura: “Che te ne frega, ci saranno altre opportunità magari meglio”. Belen risponde subito con una strizzata d’occhio: “Ma ce le ho già!”.