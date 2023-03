Ultimo, chi è il cantautore quarto a Sanremo 2023: vita privata, canzoni, fidanzata

Chi è Ultimo, astro nascente della musica italiana in gara al Festival di Sanremo 2023. Già vincitore della sezione Nuove Proposte dell’edizione 2018, torna all’Ariston dopo il secondo posto ottenuto nel 2019. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Ultimo: vita privata, canzoni e carriera del giovane cantautore

Nato a Roma il 27 gennaio 1996, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha 27 anni ed è uno dei giovani cantautori italiani più di successo degli ultimi anni. Cresciuto nel quartiere di San Basilio, si avvicina alla musica da giovanissimo. All’età di 8 anni comincia a studiare pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia, mentre a quattordici anni già compone e scrive le sue canzoni. Il suo nome d’arte nasce proprio in quegli anni, quando da ragazzo di borgata in un ambiente così elitario si sentiva isolato e quindi “ultimo”: “È una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora“.

Nel 2016 vince il One Shot Game, concorso di musica hip-hop promosso dall’etichetta indipendente Honiro Label, che lo lancia nel mondo della musica. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo, Chiave, che anticipa l’uscita di Pianeti, il suo album d’esordio. Il disco ha un ottimo successo commerciale e lo aiuta a farsi conoscere anche a livello nazionale. Il singolo Pianeti, in particolare è molto apprezzato dal pubblico e ottiene anche un disco di platino.

Nel 2018 arriva la svolta, con la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Il suo brano, Il ballo delle incertezze conquista il pubblico e ottiene anche il Premio Lunezia per il miglior testo: “Rappresenta chi non ha un domani nella società. Chi ha più domande che risposte. Chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato“. Il pezzo ottiene un doppio disco di platino e ad oggi conta oltre 67 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Negli anni successivi pubblica altri tre album di grande successo, Peter Pan, Colpa delle favole e Solo, e si presenta nuovamente sul palco dell’Ariston, stavolta tra i Big. Nel 2019, infatti, Ultimo riesce nuovamente a sorprendere con il brano I miei particolari, con il quale raggiunge il secondo posto, battuto solo da Soldi di Mahmood. La sconfitta finale, nonostante il primo posto tra le preferenze del pubblico, irritò non poco il cantautore: “Mi chiedo come sia possibile che il Festival di Sanremo dia l’opportunità di televotare da casa e che poi il risultato venga ribaltato dal giudizio di giornalisti e da 8 persone, la giuria d’onore, che con la musica c’entrano poco o nulla”.

Ultimo torna a Sanremo nel 2023 con Alba

Nel 2023 Ultimo ha provato a riconquistare il pubblico della 73esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista è arrivato tra i cinque finalisti e ottenendo il quarto posto nella classifica finale. Il giovane cantautore si è presentato all’Ariston con l’inedito Alba, singolo che anticipa l’uscita del suo omonimo quinto album, in vendita a partire dal 17 febbraio. Ha parlato del significato del brano sul suo profilo Instagram: “Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti“.

Ultimo ha deciso di lasciarsi alle spalle le polemiche che hanno caratterizzato la sua ultima partecipazione alla kermesse: “Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco. Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso”.

View this post on Instagram A post shared by Ultimo (@ultimopeterpan)

Vita privata: è fidanzato?

In passato Ultimo è stato fidanzato con una sua conterranea, la romana Federica Lelli. Ben lontana dal mondo dello spettacolo, ha sempre preferito schivare i media ed evitare interviste, pur apparendo spesso sui profili social del cantante. La relazione tra i due si chiude però nel 2020. In seguito,

L’amore con Jacqueline

Ultimo ritrova l’amore con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni di Giacomo. Per seguire gli ultimi aggiornamenti sui suoi progetti, spettacoli e vita privata un’ottima idea è seguire il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 3.4 milioni di follower.

I due sembravano essere entrati in un periodo di crisi e molte riviste di gossip davano i due molto vicini alla rottura. Ultimo però, in occasione della festa di compleanno della ragazza, ha fugato tutti i dubbi.