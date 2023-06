Florida, invasione delle lumache giganti: è quarantena

Un evento di cronaca che lascia tutti senza parole. In Florida è avvenuta una invasione di lumache giganti che ha costretto la contea ad attuare la quarantena.

Sono così ore molto complesse.

Invasione di lumache giganti, effetto quarantena in Florida

La flora e la fauna fanno da sempre parte della vita di ogni essere umano, ma ogni tanto risultano essere “nemiche spietate” di esso. Una contea in Florida ha vissuto una vicenda davvero surreale, poiché è stata scoperta la popolazione di un tipo di lumache terrestri giganti che si riproducono in maniera invasiva e con estrema velocità.

A riportare la notizia è la Cnn, comunicazione poi ripresa dal Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida (Fdacs), confermando la presenza di questa specie nella contea di Pasco, area che tocca New Port Richey. Questo è ciò che si evince dalla pagina web.

La zona è stata dunque messa in quarantena e gli esperti sono al lavoro per trattare il punto colpito con un pesticida che agisce contro i molluschi e che è a base di metaldeide, dopo l’approvazione dell’Agenza di Protezione ambientale degli Stati Uniti d’America

Questa invasione ha scombussolato un’intera contea. I gasteropodi sono infatti in grado di depositare circa 1200 uova all’anno, sono grandi quanto un pugno di una mano e si nutrono di piante e colture, causando così perdite in campo agricolo; in alcuni casi possono cibarsi anche della calce degli edifici. In più mostrano di essere pericolose per la salute dell’uomo, poiché trasmettono il “verme polmonare del tempo”, che può causare la meningite, come spiegato da Christina Chitty, direttrice del Fdacs.

La scoperta di questa specie ha portato il panico tra i cittadini di Broward Country – dalle parti di Fort Lauderdale – che si sono dunque sottoposti all’isolamento. Si spera che tutto si risolva per il meglio e in poco tempo.

