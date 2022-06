Angelina Jolie a Matera: ha scelto la Puglia per il suo nuovo film da regista

Angelina Jolie a Matera e non solo: l’attrice e regista americana ha scelto la Puglia per girare il suo nuovo film. Dopo un sopralluogo nelle scorse settimana, è arrivata la decisione finale.

Angelina Jolie a Matera

Angelina Jolie sarà spesso in Puglia e precisamente a Matera e Martina Franca per girare il suo nuovo film. I primi di giugno dovrebbero iniziare le riprese. Non si sanno ancora dettagli sul cast ma presto sicuramente inizieranno ad essere condivisi i primi scatti.

L’attrice nelle scorse settimane pare sia stata insieme alle sue figlie proprio in Puglia per un sopralluogo e prendere la decisione finale.

Ha scelto la Puglia per il suo nuovo film da regista

La Jolie sarà regista di ‘Without Blood‘, tratto dal romanzo ”Senza Sangue” di Alessandro Baricco e prodotto da Fremantle Company, compagnia britannica di cui fa parte ‘The Apartment Pictures’.

L’annuncio e i dettagli arrivano dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi: ‘‘E’ stata la Jolie stessa a scegliere Matera e le locations più idonee all’adattamento scenico – afferma il primo cittadino della città dei Sassi – durante i sopralluoghi effettuati lo scorso mese di marzo (rigorosamente su tacchi alti nonostante le scivolose chianche).

Il set cinematografico sarà allestito nel cuore dei Sassi che ancora una volta sarà una straordinaria vetrina cinematografica per turisti e si auspica per altrettante produzioni internazionali come la ”The Apartment” che ha prodotto film di grande successo, tra cui: E’ stata la mano di Dio, la serie Tv, L’amica geniale, The new Pope di Paolo Sorrentino, Mi chiamo Francesco Totti, solo per citare alcuni titoli”.

Inoltre, un altro annuncio su Facebook arriva da Gianfranco Palmisano, assessore ai lavori pubblici del comune di Martina Franca.

“Il nostro splendido centro storico nelle prossime settimane sarà il set del film della star di Hollywood”, ha scritto Palmisano. “Non è la prima volta che un film viene girato a Martina ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica internazionale molto prestigiosa”.

