Chanel, ecco il nuovo singolo TOKE: la star dell’Eurovision torna alla ribalta

Chanel ritorna con il nuovo singolo TOKE. La sensuale cantante spagnola che aveva conquistato l’Europa con SloMo torna alla ribalta con un nuovo brano tutto da ballare. Sarà l’inno della Nazionale Spagnola durante i Mondiali in Qatar.

Un nuovo singolo per Chanel, ecco TOKE: “Una canzone per far festa”

Dopo il successo di SloMo all’Eurovision 2022, Chanel torna a far ballare l’Europa con un nuovo singolo. La cantante spagnola ha lanciato il brano TOKE che in poche settimane ha già raccolto oltre 1.4 milioni di visualizzazioni.

“Sono molto felice di poter presentare la mia nuova canzone e aprire questo nuovo capitolo della mia carriera.” -ha affermato Chanel- “So che stavate aspettando la mia nuova canzone e alla fine eccola qui. Toke è una canzone per fare festa e dimenarsi“.

La nuova canzone di Chanel non è che un piccolo assaggio del nuovo album dell’artista, in arrivo per il 2023. Il direttore marketing di Sony Music Spagna Domingo Olivo, intervistato da FormulaTV, ha però affermato che ci sarà da aspettare ancora un po’: “Chanel e il suo team credevano di dover fare un passo in più nella loro crescita internazionale e noi stavamo cercando un’artista completa come lei. Chanel sta lavorando a un numero sufficiente di canzoni per avere un album e c’è un progetto per un album, ma non all’inizio del 2023“.

Sarà l’inno della Nazionale Spagnola in Qatar: “Un onore accompagnare la Selección!”

TOKE è stato inoltre selezionato come inno della Nazionale Spagnola durante i Mondiali di Calcio 2022. Un’occasione enorme per Chanel che si è detta emozionatissima: “Mi identifico molto con lo spirito di squadra, anche nel mio piccolo lavoro in team e siamo molto uniti. Per me è davvero un onore poter dare la voce alla canzone che accompagnerà la Selección.

TOKE è una canzone che farà cantare e ballare tutti quanti. È una canzone per stare tutti insieme e vi farà stare bene”.