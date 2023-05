Ancona, uomo di 40 anni abusa di una ragazza di 14 anni conosciuta in chat

Il mondo di Internet è un luogo in cui può succedere di tutto. Ad Ancona un uomo ha abusato di una ragazza conosciuta in chat.

Il mondo di Internet è un luogo in cui può succedere di tutto. In cui ci si sente sicuri, anche quando non lo si è. Ad Ancona un uomo ha abusato di una ragazza conosciuta in chat, nonostante l’enorme differenza di età.

40 anni lui, 14 lei.

Uomo abusa di una ragazza conosciuta in chat, succede ad Ancona

L’episodio avvenuto ad Ancona mette in evidenza la pericolosità di Internet, soprattutto quando non si è ancora troppo grandi per capirne l’utilizzo. Un uomo di 40 anni, residente a Cremona, è infatti stato fermato dalle forze dell’ordine poiché accusato di atti sessuali con una minorenne e di produzione di materiale pedopornografico. Una volta preso, il 40enne è stato arrestato ed è, attualmente, ai domiciliari. La violenza sarebbe avvenuta su una 14enne di Ancona conosciuta in chat. A denunciare l’accaduto sono stati i genitori della giovane vittima

L’episodio ha avuto luogo nella città marchigiana nel mese di Aprile, ma la “conoscenza” virtuale tra i due era nata già la scorsa estate, quella del 2022. Dopo aver fatto passare un po’ di tempo e aver conquistato la fiducia della ragazza, l’uomo le avrebbe chiesto foto e video di natura pornografica, ottenendo il materiale. Dopodiché sarebbe riuscito a incontrare la ragazza di persona, recandosi ad Ancona, luogo in cui sono visti almeno cinque volte. Fino a quando i genitori della 14enne non hanno denunciato l’accaduto.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La denuncia ha portato le forze dell’ordine ad aprire le indagini e a cercare il reponsabile di tali atti. Dopo varie ricerche, l’uomo è stato fermato a Forlì il 21 Aprile. La polizia si era recata precedentemente presso la sua abitazione, trovandola però vuota. Ma, grazie alla localizzazione, gli agenti sono riusciti a catturarlo e ad arrestarlo.

Adesso per l’uomo di 40 anni è previsto il carcere.

LEGGI ANCHE: Violenza sessuale su dodicenne, indagato animatore di 24 anni.