Green Book: trama e cast del film da 3 premi Oscar

Green Book è un film pluripremiato che ha ottenuto ben tre premi Oscar. Diretto da Peter Farrelly nel 2018, è stato particolarmente apprezzato dalla giuria per la sua originalità. Ecco la trama di Green Book e il cast.

Green Book: la trama

Protagonista di Green Book è Tony Lip, pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga, padre di uno degli sceneggiatori del film, Nick Vallelonga. Si tratta di un protagonista italoamericano che ha un continuo bisogno di soldi e che, nell’America del 1962, si ritrova a fare da autista a un famoso artista, Don Shirley.

Quel che è certo è che si tratta di è uno dei pianisti più famosi al mondo, pronto a cimentarsi in un tour negli Stati del Sud. Il viaggio, però, è rischioso, tanto che a Tony gli sarà chiesto di fare tanto l’autista quanto la guardia del corpo. La verità, però, è che i luoghi in cui l’artista decide di esibirsi tengono conto soltanto dei diritti dei bianchi. Lo dimostra il fatto di doversi affidare al Green Book, ovvero alla lista di motel, ristoranti, pompe di benzina e altro in cui gli afroamericani sono ben accolti.

Recarsi altrove è vietato ma questo viaggio creerà un ponte tra i due che sarà il punto di partenza per la nascita di un’amicizia inattesa.

I premi di Green Book

Green Book è un film del 2018 che agli Academy Awards è stato eletto miglior film dell’anno. Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly sono stati premiati per la miglior sceneggiatura originale, mentre Mahershala Ali è salito sul palco per stringere tra le mani la statuetta come miglior attore non protagonista.

Il cast

Il cast di Green Book, che ha ottenuto grandissimi riconoscimenti, è composto dai seguenti autori:

Viggo Mortensen: Frank “Tony Lip” Vallelonga

Mahershala Ali: Don Shirley

Linda Cardellini: Dolores Vallelonga

Dimiter D. Marinov: Oleg

Mike Hatton: George

Iqbal Theba: Amit

Sebastian Maniscalco: Johnny Venere

Don DiPetta: Louis Venere

Tom Virtue: Morgan Anderson

Trailer