Roberto Giacobbo, chi è il conduttore del paranormale: vita privata, moglie, figlie

Chi è Roberto Giacobbo, vita privata e carriera del conduttore tv del paranormale

Nato a Roma il 12 ottobre 1961, Roberto Giacobbo ha 62 anni ed è un noto giornalista e conduttore televisivo. È famoso soprattutto per i suoi programmi di divulgazione scientifica, spesso con impronta paranormale. Cresciuto a Bassano del Grappa, fa la sua prima esperienza televisiva da giovanissimo, come concorrente di Bis, game show presentato da Mike Bongiorno. Si laurea in Economia e Commercio e fa le sue prime esperienze giornalistiche nel settore radiofonico, come autore, a partire dal 1984.

Si sposta sul piccolo schermo negli anni Novanta, quando è autore di trasmissioni come Ciao Italia e Ciao Italia Estate. In quegli anni firma molti altri programmi come Big!, Mezzogiorno in famiglia, Pomeriggio in famiglia, La macchina del tempo, L’emozione della vita e La cronaca in diretta, che gli vale l’Oscar TV del Radiocorriere TV nel 1994. È Telemontecarlo a dare a Roberto Giacobbo la sua prima chance come conduttore. Nel 2000 presenta il programma di divulgazione Stargate – Linea di confine, dove parla di antichi misteri e fenomeni paranormali. Il suo successo su TMC lo porta su Rai 2, dove conduce il programma per il quale è più famoso, Voyager, in onda fino al 2018. Passa poi alle reti Mediaset, dove presenta Freedom – Oltre il confine e produce e cura la programmazione per il canale Focus.

Vita privata: moglie, figlie, Instagram

Roberto Giacobbo è sposato dal 1994 con la sua compagna di vita, Irene Bellini. Nota autrice televisiva, c’è anche lei dietro le quinte dei programmi di Giacobbo. Ha scritto anche diversi libri a volta con la collaborazione del marito, come L’Atlante dei Misteri e Il segreto di Shakespeare. I due si incontrano per la prima volta nel 1988, ad una cena tra amici, e da allora non si sono più lasciati. Dalla loro unione nascono tre figlie. La prima, Angelica, studia Economia e Management alla LUISS, la seconda, Giovanna, è invece iscritta a Tor Vergata dove studia Biotecnologia. La più piccola, Margherita, frequenta il liceo. Giacobbo pubblica spesso foto e messaggi per le donne della sua vita sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto quasi 25mila follower.