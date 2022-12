Lindy Heymann, chi è la moglie di Terry Hall: carriera, figli, vita privata

Chi è la moglie di Terry Hall, Lindy Heymann. La regista è rimasta per anni al fianco del frontman dei The Specials, scomparso il 19 dicembre 2022. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Lindy Heymann, moglie di Terry Hall: carriera e vita privata

Lindy Heymann è una premiata regista e assistente di regia britannica, nota a molti appassionati di musica ska come la seconda moglie di Terry Hall, volto dei The Specials.

Si forma artisticamente alla Central Saint Martins di Londra, dove studia cinema. Fa il suo esordio come alla regia con il finto documentario Showboy, che le vale il BIFA (British Indipendent Film Award) per il Miglior Debutto da Regista. Nel corso della sua carriera dirige i film Kicks e The Laughing King e una moltitudine di video musicali e pubblicità. Recentemente ha lavorato inoltre ad alcuni episodi delle serie Netflix Stay Close e The Worst Witch. Heymann ha inoltre un sito ufficiale dove annuncia e pubblicizza i suoi ultimi progetti.

We wrapped on block 2 of #StayClose yesterday! Here’s a photo of the last slate of block 2 with director Lindy Heymann 🎬

Looking forward to getting started on block 3 🎥

Stay Close is an Albert Carbon Neutral Production (@WeAreALBERT) ✅ pic.twitter.com/f9ko9w4KRu — RED Production Co. (@REDProductionCo) June 16, 2021

La regista ha conosciuto Terry Hall proprio mentre girava un suo video musicale. Era infatti dietro la macchina da presa nel 1997, per i videoclip dei brani Ballad Of A Landlord e I Saw The Light.

A quanto sembra, tuttavia, la relazione tra i due non ha inizio prima del 1999. I due in seguito si sposano e hanno insieme un figlio. Sarà il terzo per il cantante, già padre due volte con la sua prima moglie, Jeannette.

La morte del cantante: “Era un marito e padre meraviglioso”

Terry Hall, cantante e frontman della band ska The Specials, è morto il 19 dicembre 2022 all’età di 63 anni.

La comunicazione arriva dai canali social della band britannica, secondo la quale l’artista si è spento dopo aver brevemente lottato contro una malattia: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, dopo una breve malattia, di Terry. Il nostro splendido amico, fratello e uno dei più brillanti cantanti, compositori e parolieri mai nati in questo paese. Terry era un marito e padre meraviglioso e una delle anime più gentili, divertenti e genuine.

La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano l’essenza stessa della vita. La gioia, il dolore, l’umorismo, la lotta per ciò che è giusto, ma soprattutto l’amore. Mancherà moltissimo soprattutto a chi lo conosceva e lo amava. Ci lascia con il dono della sua straordinaria musica e della sua profonda umanità”.