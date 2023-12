Lucy Morante oggi, chi è l’ex moglie di Renato Zero: vita privata, età, cosa fa

Chi è Lucy Morante oggi, ex moglie di Renato Zero. Fianco a fianco negli anni Settanta, i due sono ancora oggi molto legati: “Quando non rompi ti ritrovi, ha sempre fatto parte della mia vita”.

Chi è oggi Lucy Morante, ex moglie di Renato Zero: vita privata e carriera

Nata a Roma nel 1951, Lucy Morante ha 72 anni ed molto nota al pubblico italiano in quanto ex compagna storica di Renato Zero. Sebbene la coppia non sia mai arrivata alle nozze, il cantautore ha sempre definito Lucy il più grande amore della sua vita, arrivando di fatto a considerarla come sua moglie. Sorella del chitarrista dei Goblin Massimo Morante, ha conosciuto Renato Zero nel 1970, quando l’artista era ancora all’inizio della sua carriera. Uniti da grandi ambizioni e da una indistruttibile passione per la musica, basta veramente poco perché tra i due sbocci l’amore. Per anni Lucy Morante ha lavorato come manager e segretaria di Renato Zero, supportandolo nelle prime, faticose fasi della sua carriera artistica.

Si è sacrificata molto per il suo amato, come spiega lui stesso in un’intervista a Domenica In: “Avevo fatto solo tre album. Andavo a cantare nelle grosse discoteche Solo io contro mille persone che erano sotto al palco. E fuori c’era Lucy che vendeva le mie cassette stereo”. Il cantautore ha celebrato il suo amore e i suoi sacrifici nel 2010, dedicandole la raccolta Segreto Amore. “Mi amava al punto da vendere i miei dischi fuori dai concerti.” -spiega al Corriere della Sera- “Si è presa un sacco di gavettoni da me, e non metaforici. Il Piper era in un quartiere borghese, il Salario. Ci odiavano. Passavano vecchine eleganti, adorabili, e ci gettavano addosso buste piene d’acqua”.

Il rapporto tra i due dopo la rottura: “Ha sempre fatto parte della mia vita”

Renato Zero e Lucy Morante si separano dopo un paio d’anni, senza mai svelare al pubblico i motivi della loro rottura. Ciononostante, ormai molti anni dopo l’addio, il loro legame resta fortissimo. “Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perché con Lucy non ho mai davvero rotto.” –ha spiegato Renato Zero in occasione del suo 70esimo compleanno– “È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi, e ti riconosci”. Oggi Lucy Morante continua a lavorare nel mondo della musica come manager di molti artisti di spessore, ma non vi sono molte notizie circa la sua attuale situazione sentimentale.