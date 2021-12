Grande Fratello vip nuovi ingressi: la Casa più spiata d’Italia è pronta ad accogliere nuovi volti, nuove storie e soprattutto nuovi gossip. Sono previsti tre ingressi nella puntata di venerdì 17 dicembre.

Grande Fratello vip, nuovi ingressi nella puntata di venerdì 17 dicembre

Il Grande Fratello Vip non si ferma anzi venerdì 17 dicembre, sono previsti tre nuovi ingressi che andranno ad arricchire il numero degli inquilini della sesta edizione.

Nel corso dell’ultima puntata, in seguito all’annuncio del prolungamento, ha lasciato il reality Francesca Cipriani a cui farà seguito lo schermitore toscano, Aldo Montano. Da ricordare anche l’uscita di scena di Alex Belli anche se con il prolungamento del programma qualcun altro potrebbe lasciare.

Gf Vip, chi sono le new entry

Sono pronti a fare il loro ingressi tre nuovi concorrenti nel reality più spiato d’Italia. L’attrice italiana Eva Grimaldi, la showgirl romana Natalie Caldonazzo e l‘ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano. Il nome di quest’ultimo è per il momento una semplice indiscrezione e non c’è ancora l’ufficialità della notizia. Alessandro è stato prima corteggiatore di Giulia Quattrociocche e poi tentatore a Temptation Island avvicinandosi a Valeria Liberati, che era entrata in coppia con Ciavy.

