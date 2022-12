Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 dicembre-1 gennaio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 26 dicembre al 1 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi gelidi giorni invernali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

In questo periodo di festa lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Dicembre si chiuderà in modo positivo o avremo delle sfide da affrontare? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 26 dicembre al 1 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

L’ultima settimana del 2022 è piena di occasioni per i nati nel segno dell’Ariete. Tenete occhi e orecchie aperte, starà a voi scovarle e sfruttarle al meglio. A parte un po’ di stress post-natalizio tra lunedì e martedì, vi aspetta un periodo molto rilassato. Provate, se riuscite, a prendervi una pausa dal lavoro. Dopo un po’ di riposo tornerete in ufficio più carichi che mai.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Un’ondata di positività e relax nei prossimi giorni per i nati nel Toro. Ogni piano procede spedito, sia in ambito lavorativo che nel campo sentimentale. Avete fiducia nelle vostre capacità e qualità e si vede in ogni vostro gesto. Continuate così e supererete ogni ostacolo sul vostro cammino. La Luna illumina i vostri prossimi passi, non vi perdete d’animo!

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Tante, troppe scadenze sul calendario dei nati nei Gemelli nei prossimi giorni.

Le continue incombenze vi rendono quasi impossibile rilassarsi durante le festività. Non c’è nulla di male nel chiedere aiuto se vi sentite sopraffatti. Le cose miglioreranno gradualmente durante la settimana. Gli ultimi giorni del 2022 vi porteranno finalmente un po’ di calma per prepararvi al futuro.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Una settimana carica di sfide aspetta i nati nel Cancro. Nonostante il clima di festa, vi pioveranno addosso molti problemi inaspettati.

Non lasciatevi prendere dal panico, non è nulla che non possa essere risolto con un po’ di olio di gomito. Con la giusta prudenza, riuscirete a gestire la situazione senza troppi problemi.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Giorni complicati in arrivo per i nati nel Leone. Vi irrita quando le cose non vanno secondo i vostri piani. Diversi eventi storti vi faranno perdere la pazienza negli ultimi giorni del 2022.

Non prendetevela con chi avete attorno e affrontate i problemi con il vostro solito coraggio. Non tutto il male viene per nuocere, dopotutto. Guardate il lato positivo e gli astri vi aiuteranno.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Il 2022 si chiude con il sorriso per i nati nella Vergine. Saranno giorni spettacolari per voi, sia nel privato che in ufficio. Nulla sembra poter andare storto e ciò vi riempie di fiducia nei vostri mezzi.

Questo trend positivo continuerà nel 2023, soprattutto per quanto riguarda gli affari di cuore. Attenti però a non peccare di presunzione sul lavoro, la vostra fortuna potrebbe esaurirsi prima del previsto.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

I nati nella Bilancia non avranno molto di cui preoccuparsi in questi ultimi giorni del 2022. Le poche incombenze vi consentiranno di concedervi finalmente un po’ di meritato relax. Godetevi le feste e la compagnia di chi amate, senza pensare troppo. Non lasciate che alcune notizie inaspettate a fine anno vi sconvolgano troppo: avrete modo di gestirle al meglio a gennaio.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Sarà una settimana altalenante per i nati nello Scorpione. Sul lavoro nulla sembra andare per il verso giusto, sembra che ogni strada vi porti a sbattere contro un muro. Fortunatamente, avete il supporto di famiglia e amici durante le feste, che vi aiuteranno a mettere da parte la vostra frustrazione. Resistete fino a domenica, nel 2023 riuscirete a risollevarvi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

I nati nel Sagittario guardano con ottimismo alle proprie prospettive amorose. Gli ultimi giorni del 2022 promettono nuovi incontri e opportunità sentimentali, sia per i single che per le coppie di lunga data. Meno fortuna in ufficio, dove sarete un po’ claudicanti. Non fatevi deprimere da qualche errore di troppo e continuate a perseverare. I vostri sforzi daranno frutto nel fine settimana.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Il 2022 dei nati nel Capricorno si chiude in modo tutt’altro che memorabile. Tante delusioni e situazioni irritanti vi rovineranno l’umore e le feste. Non lasciate che la collera vi offuschi la mente. Mantenete la calma e la concentrazione, c’è troppo in ballo in ambito lavorativo per distrarsi. Mettetevi alle spalle le seccature e focalizzatevi sugli obiettivi importanti.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

Alti e bassi nei prossimi giorni per i nati nell’Acquario. In tanti proveranno a pungervi e ad innervosirvi durante le feste, fate buon viso a cattivo gioco. Non ha senso rovinarvi questo bel periodo con qualche parola di troppo. Dedicatevi ai vostri bisogni e sfruttate il tempo libero per fare qualcosa che vi piace e vi appassiona. Non c’è modo migliore di disintossicarsi dai sentimenti negativi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 dicembre-1 gennaio

I nati nei Pesci sono pronti a godersi questo periodo di festa. Non c’è periodo migliore per riavvicinarvi al vostro partner e ai vostri familiari, dopo così tanto stress nelle ultime settimane. La Luna nel vostro segno vi rende ottimisti e premurosi, e chi vi è vicino non potrà fare a meno di notarlo. Attenzione solo a qualche imprevisto nel fine settimana, non fatevi prendere alla sprovvista.