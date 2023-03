Schlein incontra Bonaccini e per lui è pronto un ruolo nel Pd: a Viterbo svastica contro la neo segretaria

Schlein incontra Bonaccini per confrontarsi e proporgli un ruolo importante all’inetrno del Partito Democratico. Intanto, a Viterbo è apparsa una scritta offensiva contro la segretaria dei dem. Solidarietà da parte della Meloni.

Schlein incontra Bonaccini e per lui è pronto un ruolo nel Pd

Elly Schlein inizia ad annunciare quelli che sono i prossimi obiettivi del Pd: “Abbiamo appena svolto un congresso per far emergere una linea politica chiara – dice a Otto e Mezzo – Voglio un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica. Bisogna abolire e riscrivere la legge Bossi-Fini. Meloni non sta chiedendo la riforma di Dublino, il motivo per cui migliaia di migranti restano bloccati nel primo paese di approdo. Bisogna che ci sia, al posto della guerra alle Ong, ma una missione europea di ricerca, una mare nostrum europea, ma su questo il governo resta silente”.

Poi, ecco l’incontro annunciato con Bonaccini e un ruolo di rilievo pronto per lui: “Ci siamo trovati d’accordo sull’esigenza di tenere insieme la comunità democratica – sostiene Schlein – Ma nella chiarezza della linea politica. Adesso gli elettori finalmente sapranno qual è la linea del Pd”. L’offerta è sul tavolo: “Ci sarà un ruolo per Bonaccini – aggiunge Schlein – Auspico che sia un ruolo politico di primo piano. Gli ho fatto una proposta di massima condivisione e nell’interesse del partito. Sui capigruppo ancora non ci siamo confrontati nemmeno coi gruppi. Si è aperta una fase nuova, quindi è prevista una certa discontinuità”.

A Viterbo svastica contro la neo segretaria

Nelle scorse ore, è apparsa una scritta offensiva proprio contro la neo segretaria dei dem a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. “Schlein la tua faccia è già un macabro destino”, è stato scritto sopra una svastica. Per la Meloni è un “gesto da condannare con assoluta fermezza”.

Solidarietà da parte della Comunità ebraica di Roma: “Esprimo la mia solidarietà alla segretaria del Partito Democratico per le scritte antisemite apparse su un muro di Viterbo insieme a una svastica. Minacce inaccettabili a cui bisogna reagire con fermezza. Non lasciamoci intimidire dall’odio e dalla violenza”. Così in un tweet Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica della Capitale.

