Charlene di Monaco, dopo un periodo difficile per la sua salute, è tornata a parlare. La principessa ha detto di “stare bene” e sta recuperando le forze dopo la grave infezione a orecchie, naso e gola che l’ha costretta a restare 8 mesi in Sudafrica e la lunga convalescenza in una clinica svizzera.

Charlene di Monaco: “Sto bene, ma la strada è lunga”

mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla”. Le conseguenze di un’operazione per il rialzo del seno mascellare, in particolare, non sono state di poco conto: ha subito tre interventi alla testa nel giro di pochi mesi e la convalescenza è stata lunga. Ora cerca di rimettersi in forma tra nuoto e palestra, per recuperare vigore e tono muscolare. Charlene di Monaco, dopo tanto tempo lontano dai riflettori, torna a parlare delle sue condizioni di salute E a riguardo ha lasciato trasparire un certo ottimismo.Alla rivista sudafricana News 24, ha infatti affermato: “Le conseguenze di un’operazione per il rialzo del seno mascellare, in particolare, non sono state di poco conto: ha subitoOra cerca di rimettersi in forma

La lotta contro la malattia

Charlene di Monaco, poi, sempre nella stessa intervista, ha parlato della preziosa vicinanza della famiglia. “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia” ha raccontato, aggiungendo che “la fede mi ha guidato nei momenti difficili della mia vita”,