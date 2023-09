Grande Fratello 2023, chi è il primo concorrente eliminato di questa edizione? Il pubblico ha scelto la prima vittima delle nomination nella puntata di lunedì 25 settembre: chi è stato costretto a lasciare la casa?

Grande Fratello 2023, chi è il primo concorrente eliminato?

Dopo cinque puntate e quindici giorni di convivenza, il Grande Fratello 2023 ha eliminato il suo primo concorrente di questa edizione. Nella puntata di lunedì 25 settembre il pubblico ha dovuto scegliere chi salvare tra i cinque gieffini in nomination: Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi. Alla fine a lasciare la casa è stato proprio Claudio Roma, l’imprenditore romagnolo dal passato turbolento. Negli ultimi giorni si era scontrato con Alfonso Signorini, reo di averlo definito “spacciatore” per i suoi problemi di droga in gioventù. “Sono uscito un po’ tardi e penso che tanti miei amici d’avventura possono confermarlo.” -ha affermato Roma, spiegando perché secondo lui il pubblico ha scelto di non salvarlo- “Quando sono arrivato qui è stato un blocco totale”.

È arrivato anche il momento di accogliere il primo eliminato di questa edizione: benvenuto in Studio, Claudio! 😍 #GrandeFratello pic.twitter.com/PUE4ZphWBY — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023

Chi sono i nuovi nominati, in cinque si giocano l’immunità

Dopo l’eliminazione di Claudio, gli inquilini del GF sono stati divisi tra casa e tugurio. I dieci tuguriati hanno fatto le nomination palesi, mentre i gieffini della casa han goduto del lusso del segreto del confessionale. Alla fine sono di nuovo cinque i concorrenti a rischio, quattro dal tugurio e uno solo dalla casa. Tornano al televoto Arnold, Giselda, Grecia e Vittorio, a cui si aggiunge dalla casa Beatrice Luzzi. L’inquilino più votato tra loro godrà dell’immunità e sceglierà chi mandare direttamente al televoto eliminatorio.