Festa del Ringraziamento in America: significato e come si festeggia il Thanksgiving Day

Festa del Ringraziamento in America è uno dei momenti più importanti per le famiglie statunitense. In questo 2022 cade il 24 novembre e milioni di americani si sono già messi in viaggio per raggiungere le rispettiva famiglie. Ecco quali sono le tradizioni e i significati.

Festa del Ringraziamento in America: significato

La Festa o il Giorno del Ringraziamento in America è il cosiddetto Thanksgiving Day. Si tratta di una delle feste più importanti dell’anno per i cittadini statunitensi, insieme al Natale e al 4 luglio.

Cade ogni quarto giovedì di novembre – quest’anno il 24 novembre – mentre in Canada ogni secondo lunedì di ottobre.

La tradizione del Thanksgiving Day viene comunemente fatta risalire al 1621. Allora nella città di Plymouth, nel Massachusetts, i padri Pellegrini, ovvero i primi coloni del Nord America, si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto. Fu poi Abramo Lincoln, nel 1863 in piena guerra di secessione, a proclamare la celebrazione del giorno del Ringraziamento festa annuale. Da allora gradualmente la ricorrenza perse il suo contenuto cristiano, rimanendo però una delle feste più importanti per i nordamericani.

Come si festeggia il Thanksgiving Day

Il Giorno del Ringraziamento è spesso occasione per chi lo celebra per riunirsi a tavola e rivedersi in famiglia. Amici e parenti intendono, con un abbondante banchetto, ringraziare la vita, Dio e i cari, per ciò che si ha. Dunque, la tradizione vuole che la festa si svolga sempre a casa, e mai al ristorante, e prevede un certo menù.

Innanzitutto, l’immancabile tacchino, che in ogni famiglia viene cucinato secondo la propria ricetta “segreta”.

E poi la salsa gravy con cui accompagnare la carne, il purè di patate, patate dolci, salsa di mirtilli, verdure e torta di zucca.

Secondo l American Automobile Association (AAA) la maggior parte degli spostamenti avverrà in auto, con 49 milioni di persone che affolleranno le strade questa settimana. Altri 4,5 milioni intendono viaggiare in aereo, mentre 1,43 milioni prevedono di utilizzare altri mezzi di trasporto come autobus e treni.

Perché si mangia il tacchino nel giorno del ringraziamento? Per comprendere perché durante il Thanksgiving Day si mangi il tacchino bisogna tornare indietro al popolo degli Aztechi. Nelle Americhe appena conquistate, gli abitanti offrirono il volatile in dono agli spagnoli che li importarono in Europa. Ironicamente, l’americanissimo tacchino è stato poi “reimportato” più di un secolo dopo sulle coste del Massachusetts dai Padri Pellegrini del Mayflower che hanno dato inizio al suo consumo intensivo.

