Giuseppe Cionfoli, chi è oggi il cantautore ex francescano: canzoni, moglie, figli

Chi è oggi Giuseppe Cionfoli: vita privata e carriera del cantautore ex francescano

Nato ad Erchie, in provincia di Brindisi, il 18 ottobre 1952, Giuseppe Cionfoli ha 70 anni ed è un noto cantautore italiano ed ex frate francescano.

Prima di perseguire una carriera nella musica, infatti, ha fatto parte dell’Ordine dei Cappuccini a Bari. Fa il suo esordio da cantante nel 1981 con il nome di Fra’ Cionfoli, presentando il suo brano Nella goccia entra il mare ad una gara di talenti di Domenica In. Il trionfo al varietà domenicale gli vale un posto al Festival di Sanremo. Parteciperà nuovamente alla kermesse musicale nel 1982 e nel 1983. Trova ancor più successo nel 1985 con il brano Marta, che fa da sigla all’omonima telenovela venezuelana.

Cionfoli, complici anche alcuni conflitti con i suoi confratelli, decide di lasciare la vita monastica nel 1988. Da quel momento in poi si dedica completamente alla sua carriera artistica, durante la quale pubblica 17 album in studio.

Torna inoltre sul palco dell’Ariston nel 1994 come parte del progetto Squadra Italia, mega-complesso di artisti italiani che comprendeva giganti come Wilma Goich, Mario Merola e Nilla Pizzi. Ritrova visibilità sul piccolo schermo nel 2006, grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Negli anni successivi continua ad esibirsi in giro per l’Italia e a produrre musica, apparendo saltuariamente in televisione come ospite od opinionista

Vita privata: moglie, figli

Giuseppe Cionfoli abita a Bari, insieme alla sua compagna di vita, l’ex Testimone di Geova Loredana, che ha sposato nel 1989. I due hanno avuto ben tre figli, Samuel, Vera e Consuelo, che han dato loro tre nipoti. Cionfoli ha parlato spesso dell’influenza positiva di Loredana sulla sua vita, soprattutto quando sentiva ancora il peso degli abiti monastici: “Quando ho conosciuto la donna che poi è diventata mia moglie, non avevo neanche il coraggio di abbracciarla in pubblico, mi sentivo in imbarazzo”.

Recentemente, il cantautore ha commentato la scelta di Suor Cristina di abbandonare i voti, che tanto ricorda la sua stessa storia: “Le scelte si fanno in base al cuore, quella di Cristina Scuccia sicuramente lo è stata. Spero che abbia incontrato qualcuno che ama, come è accaduto a me“.