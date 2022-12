Suor Cristina, Cionfoli la mette in guardia: “Sentirai il peso della tua scelta”

L’ex frate Giuseppe Cionfoli avverte l’ex Suor Cristina: “Sentirai il peso della tua scelta”. Il cantautore ex francescano mette in guardia Cristina Scuccia dopo la sua decisione di lasciare il convento: “Sarà un’ombra ingombrante con cui fare i conti”.

Le parole di Giuseppe Cionfoli a Suor Cristina: “Sentirai il peso della tua scelta”

Il cantautore Giuseppe Cionfoli, in una lettera pubblicata sulla rivista DiPiù, ha voluto dare qualche consiglio all’ex Suor Cristina, che ha deciso di mettersi alle spalle la vita in convento e di vivere come una ragazza normale.

Anche il musicista ha un percorso religioso alle spalle: era infatti un frate francescano e ha trovato la fama in modo simile a Cristina Scuccia. Noto negli anni Ottanta come Fra’ Cionfoli, fu costretto a scegliere tra la vita monastica e la sua carriera musicale.

Per questo motivo il cantante ha deciso di mettere in guardia Cristina, parlandole della sua esperienza: “Quello che sei stata ti accompagnerà ancora per molto ma stavolta non sarà più l’alleata che ti ha portato al successo, bensì un’ombra ingombrante con la quale dovrai fare i conti.

Voglio dirti che sarà molto difficile, per te, liberarti della suora che sei stata. Ora di sicuro sarai attratta dalla novità, ma quando le luci dei riflettori e la curiosità del momento si spegneranno, sentirai il peso della tua scelta, perché non basta indossare un abito rosso elegante, avere i capelli lunghi e truccarsi per svestirsi di ciò che sei stata. Senza il tuo abito da suora probabilmente non avresti vinto The Voice“.

I primi momenti senza abiti religiosi: “Non avevo il coraggio di abbracciare mia moglie”

A riprova dei suoi avvertimenti, Cionfoli raccontato inoltre alcuni dettagli sulle sue iniziali difficoltà dopo aver rinunciato ai voti. Per lui il peso degli abiti religiosi ha avuto alcune conseguenze sulla sua vita di tutti i giorni e sul rapporto con sua moglie: “Io ad esempio quando ho conosciuto la donna che poi è diventata mia moglie, non avevo neanche il coraggio di abbracciarla in pubblico, mi sentivo in imbarazzo”. Da parte sua, nelle scorse settimane, il cantautore si è augurato che anche l’ex Suor Cristina avesse avuto la sua fortuna: “Le scelte si fanno in base al cuore, quella di Cristina Scuccia sicuramente lo è stata.

Spero che abbia incontrato qualcuno che ama, come è accaduto a me“.

Per il momento Cristina Scuccia non ha ancora risposto alle parole dell’ex francescano. Da quanto ha raccontato nelle scorse settimane, la cantante si sta adattando bene alla vita fuori dal convento, facendo persino le sue prime esperienze in discoteca: “La prima volta che siamo andati a ballare c’era sempre qualcuno che controllava dove fossi perché sapevano il mio disagio in un ambiente nuovo.

Ho trovato nuovi amici attraverso i quali forse ho capito che non stavo facendo niente di male. Sono come tutti loro e vado avanti. Non si può scappare dal proprio passato, che comunque mi ha reso quella che sono oggi. Ho scoperto il valore dell’amicizia, in questi anni mi ero un po’ chiusa in me stessa. E dunque rifarei tutto. Dalla vita consacrata a oggi”.