Serena Williams è incinta, secondo figlio in arrivo per l’ex tennista

Serena Williams è incinta per la seconda volta, l'annuncio sul suo profilo Instagram in occasione della sua partecipazione al Met Gala.

La leggendaria ex tennista statunitense Serena Williams ha approfittato della sua partecipazione al Met Gala per fare un annuncio molto importante. The Queen si è presentata all’evento in compagnia di suo marito, Alex Ohanian, mostrando al mondo il suo pancione. Serena Williams è infatti incinta per la seconda volta, come ha confermato lei stessa sul suo profilo Instagram: “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato tutti e tre al Met Gala”.

Cambio di rotta dopo il ritiro: “Da quando mi sono sposata ho capito che nella vita c’è molto di più”

Dopo la nascita della sua primogenita Alexis Olympia Ohanian Jr nel 2017, l’ex tennista aveva confessato di non volere altri figli. Tutto è cambiato, tuttavia con la conclusione della sua carriera agonistica, che si è chiusa lo scorso settembre. In una recente intervista concessa a People, Serena ha spiegato: “Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tutta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono sposata, ho capito che c’è molto di più nella vita. Ed è grandioso”. Williams e Ohanian, imprenditore e co-fondatore di Reddit, hanno convolato a nozze nel 2017, due mesi dopo la nascita di Alexis.