Gf Vip, le nuove regole di PierSilvio: “Influencer? Basta”

Nella prossima edizione del Gf Vip potrebbe arrivare un pesante cambio di rotta per il programma a seguito delle nuove regole proposte da Pier Silvio Berlusconi.

Gf Vip, le nuove regole di PierSilvio

Pier Silvio Berlusconi vuole cambiare rotta ai reality Mediaset. Il motivo? L’amministratore delegato non è più disposto a tollerare eccessi o il mancato rispetto della sensibilità degli spettatori.

“Influencer? Basta”

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha chiamato in causa direttamente gli autori invitandoli ad un cambio di passo per la prossima stagione. Mentre sono in corso i casting per il Grande Fratello e per la Pupa e il Secchione, il giornale Fanpage.it ha appreso che ci sarebbero linee guida ben precise a cui attenersi nella selezione dei concorrenti. Una di queste è “no influencer” seguito dal no “a persone provenienti da OnlyFans”

I concorrenti bocciati da Pier Silvio

Stando a quanto trapelato, la prima lista portata a PierSilvio Berlusconi sarebbe stata bocciata in tronco proprio dal figlio del Cavaliere. In particolare, tra i nomi bocciati ci sarebbero anche l’ex parlamentare Antonio Razzi, Justine Mattera, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Gli autori, dunque, sono alla ricerca di una nuova lista di concorrenti che mischi Vip e personaggi non famosi.