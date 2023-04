Dalla strada al palco, puntata del 25 aprile: anticipazioni e ospiti del programma condotto da Nek

Dalla strada al palco: torna il programma di Rai 2 con la conduzione del cantante Nek. Si tratta di una seconda edizione che vede protagonisti sempre artisti di strada provenienti da tutta Italia. Ecco chi sono gli ospiti della quinta puntata in onda martedì 25 aprile.

Dalla strada al palco, puntata del 25 aprile: anticipazioni

Ritorna su Rai 2 in prima serata il programma “Dalla strada al palco” con la conduzione sempre di Nek. Si è partiti martedì 28 marzo e lo show televisivo andrà avanti per sei puntate, portando in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Le puntate possono essere viste in tv ma anche in streaming sull’app di RaiPlay. Nella serata di martedì 25 aprile, arriva la quinta puntata della nuova stagione.

Nella prima puntata a vincere sono stati il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, la cantante Martina Zaghi e il violinista Isaac Minert. I finalisti della puntata successiva sono stati: la cantante lirica veneta Eleonora Lorenzato, il cantante siciliano Will, nome d’arte di Flavio Coloma, e il duo di cantanti siciliani, ma friulani di adozione, composto da papà Stefano Maria e dal figlio di 11 anni Nicolò Cannizzaro. Mentre a vincere nella terza puntata sono stati: la band siciliana degli Acoustic Vibes Project; la cantante calabrese Ashes, nome d’arte di Serena Ventre; l’Uomo Youtube, l’attore comico-poetico lombardo, all’anagrafe Giacomo Occhi. Nell’ultima puntata ad aggiudicarsi la finale sono stati il Duo siciliano Fire Acrobats (ovvero Andrea Scaglione e Aurora Di Cristina), il trasformista campano Carmine De Rosa e il pittore russo Mikhail Albano, che vive da tempo in Sicilia. La sesta e ultima puntata, la finalissima, va in onda martedì 2 maggio e vedrà in totale l’esibizione dei migliori 15 artisti di strada di questa edizione.

Gli ospiti della quinta puntata