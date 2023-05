Giulia Peditto, chi è la fidanzata di Dargen D’Amico: vita privata, Instagram, carriera

Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D’Amico. Influencer e grande amica di Chiara Ferragni e delle sue sorelle, è spesso apparsa sui social in loro compagnia. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D’Amico: vita privata, Instagram, carriera

Nata nel 1993, Giulia Peditto è una nota influencer di origini senegalesi, che ha attirato le attenzioni del pubblico per la sua relazione con il cantautorapper Dargen D’Amico. Molto famosa sul web, è un’imprenditrice ed insegnante di fitness e yoga. Lavora nel suo campo da sei anni e ad oggi tiene sia lezioni online tramite Studio Otto che corsi privati. Il suo profilo Instagram conta oltre 28mila follower ed è focalizzato soprattutto sulla sua carriera nel fitness. “Insegno yoga perché mi rende felice.” -ha spiegato Giulia- “Il quotidiano confronto con i miei studenti mi arricchisce su molti aspetti sia umani sia yogici”. Tra i suoi clienti ci sono molti grandi nomi del mondo dello spettacolo, tra cui i conduttori radiofonici La Pina e Diego Passoni. Peditto è anche una grande amica di Chiara Ferragni e delle sue sorelle Valentina e Francesca, con le quali appare spesso in foto sui social. Ha inoltre fatto da modella per una serie di tutorial del truccatore ufficiale di Chiara, Manuele Mameli.

Vita privata, gli indizi su Dargen D’Amico

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, il web è convinto che Giulia Peditto e Dargen D’Amico stiano insieme ormai da tempo. Sono entrambi nel gruppo di amici comuni di Fedez e Chiara Ferragni e sono spesso apparsi insieme nelle storie della coppia social più famosa d’Italia. Hanno inoltre spesso pubblicato foto senza tag, subito però messe a confronto dai fan più attenti, che hanno dedotto fossero state scattate negli stessi posti. Una frequentazione segreta ma non troppo, dunque, in attesa di capire come andranno le cose. Come andrà a finire?