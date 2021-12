Chi è Francesca Ferragni: età, gravidanza, lavoro, fidanzato

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, è una dentista seguita su Instagram da più di un milione di followers. Martedì 28 dicembre ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio.

Chi è Francesca Ferragni

Francesca Ferragni, classe 1989, è nata a Cremona ed è la secondogenita di Maria di Guardo e Marco Ferragni, genitori della famosissima influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni. A differenza delle sorelle Chiara e Valentina però, che hanno iniziato la carriera di influencer, Francesca ha preferito seguire la professione del papà.

Marco Ferragni, infatti, è un dentista che lavora anche nel capoluogo lombardo ed ha trasmesso alla figlia la passione per questo lavoro. Non a caso Francesca, dopo aver conseguito la maturità, ha deciso di iscriversi all’Università a Milano per ottenere la laurea magistrale in odontoiatria e Protesi Dentale. Ottenuto il titolo ha scelto, come già aveva annunciato, di lavorare nello studio dentistico del padre.

Fidanzato

Francesca Ferragni è fidanzata da più di 10 anni con Riccardo Nicoletti il quale, come Fedez, è un cantante e membro di una band rock.

I due, che sono quindi cresciuti insieme, amano moltissimo viaggiare e amano postare foto di quelli che sono i loro viaggi e le loro avventure più belle. Francesca e Riccardo non hanno ancora accennato al matrimonio, ma è facile pensare che l’obiettivo sia alle porte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riku (@riku_usm)

L’annuncio della prima gravidanza

Francesca Ferragni, da 14 settimane, è anche in attesa del suo primo figlio. Lo ha comunicato lei stessa su Instagram, pagina seguita da più di un milione di followers. Nella foto si vede la Riccardo Nicoletti baciare il pancino della sorella minore di Chiara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Curiosità

Nonostante Francesca sia la sorella meno conosciuta delle tre, è sicuramente appieno inserita nel brand della famiglia Ferragnez. Per quanto eserciti la professione di dentista, in realtà, anche Francesca è spesso coinvolta nella promozione di alcuni brand motivo per cui, in alcuni casi, esercita anche l’attività di influencer.