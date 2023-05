DISCO PARADISE, il singolo di Fedez, Annalisa e Articolo 31: testo e video

In attesa dell'estate ci sono già candidate per le hit estive, come DISCO PARADISE, singolo di Fedez, insieme ad Annalisa e Articolo 31.

Poco più di mezza giornata, quanto basta per contare già più di 124.000 visualizzazioni.

DISCO PARADISE, il testo dell’ultimo singolo di Fedez con Annalisa e gli Articolo 31

Lanciata su YouTube da circa 13 ore, il responso è plateale. Come sempre Fedez riesce ad attirare fan, sia sui social che nel campo musicale. Ecco che dunque anche la sua nuova DISCO PARADISE sembra essere apprezzata. A collaborare anche Annalisa e gli Articolo 31, impreziosendo ritmo e testo con la loro voce.

Si tratta a tutti gli effetti di quella che potrebbe diventare in poco tempo la hit estiva, con un sound leggero, fresco e vivace. Si parla di un amore caratterizzato dalle attese, che porta al desiderio di ballare per scrollarsi ogni preoccupazione di dosso. In più sembra esserci, seppur sottile, un rimprovero alla società di oggi, con uno spunto di riflessione sui giovani, sempre più in balia di ansie e timori.

Di seguito il testo del brano:

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra vincere

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiano all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

È disco Paradise super bad

Due Mai tai faccio la pole dance

E dopo in hotel l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

Il miliardario c’ha la barca ma anche quattro bypass

Qui trovi solo il mio gelato “Girls just want to have fun”

Non ho cultura

La mia gente non sa chi è Neruda ah

Però sapore di sale

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

Il video della canzone