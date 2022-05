Luca Zaia, vita privata del Presidente del Veneto: moglie, figli, quanto guadagna

Luca Zaia, vita privata del Presidente del Veneto: tutto sulla famiglia del politico, su sua moglie e sui suoi figli. In carica come governatore della regione dal 2010, in passato è stato presidente della provincia di Treviso e vicepresidente della Giunta Regionale. È stato inoltre Ministro durante il quarto governo Berlusconi.

Chi è Luca Zaia, vita e carriera del Presidente della Regione Veneto: quanto guadagna?

Nato a Conegliano, in provincia di Treviso,il 27 marzo 1968, e originario di Bibano, frazione di Godega di Sant’Urbano, Luca Zaia ha 54 anni ed è un importante politico italiano.

Prima di entrare in politica, si diploma alla Scuola Enologica di Conegliano, per poi laurearsi in Scienze della Produzione Animale alla Facoltà d’Agraria dell’Università degli Studi di Udine. Per 12 anni lavora come PR e organizzatore eventi per diverse discoteche della sua zona, poi decide di cominciare una carriera politica.

Dopo i suoi esordi come consigliere comunale a Godega di Sant’Urbano nel 1993, si candida alle elezioni provinciali nel 1998 e diventa presidente della provincia di Treviso.

Ricopre la carica fino al 2005, quando viene nominato vicepresidente della Regione Veneto. Nel 2008 diventa Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali durante il quarto governo di Silvio Berlusconi. Due anni dopo, nel 2010, viene eletto alla sua posizione attuale, Presidente della Giunta Regionale del Veneto, incarico che ricopre tutt’oggi.

Quanto guadagna? Lo stipendio del presidente

Nel 2012, Luca Zaia dichiarò di guadagnare, per la sua posizione di presidente della Regione, uno stipendio mensile di 9.500 euro lordi.

A questa cifra va sottratto il contributo versato ogni mese alla Lega, pari a 1500 euro. Zaia ha più volte dichiarato di aver rinunciato ai rimborsi spese e alle auto blu. Secondo un recente articolo del Gazzettino, risalente invece al 2019, lo stipendio mensile attuale del politico si aggirerebbe attorno agli 8.081 euro.

Vita privata di Luca Zaia: famiglia, moglie, figli, cane

Luca Zaia è sposato dal 1999 con Raffaella Monti, segretaria d’azienda nata nel 1969.

Vive con la sua famiglia nel comune di San Vendemiano, in provincia di Treviso. Preferisce tenersi lontana da riflettori e telecamere e non ha profili social. Ciononostante, è apparsa spesso al fianco del marito in diversi eventi pubblici, come ad esempio il Festival del Cinema di Venezia. I due si sono conosciuti molti anni fa in discoteca e da allora sono rimasti l’uno accanto all’altra. La coppia non ha mai avuto figli.

Hanno un irrequieto bulldog inglese di nome Caterina, al quale tengono tantissimo. “Negli Stati Uniti c’è un tornado che si chiama come lei.” –ha raccontato Zaia insieme a sua moglie durante una diretta Instagram del Club Amatori Bulldog Inglese– “E infatti Caterina demolisce, scava, spacca tutto. Calzini, scarpe, quello che trova mangia. Se uno è disordinato impara l’ordine. Un paio di scarpe hanno la parte dietro rosicchiata, qualche volta le ho indossate anche per andare in consiglio regionale”. Il presidente del Veneto ha infatti scherzosamente definito i bulldog “dei cafoni senza vergogna, il paraculismo fatto cane”, non mancando però di sottolineare quanta attenzione sia necessaria per accudirli: “Non deve essere una moda e prevede un sacco di cure, potenzialmente ti porti a casa un ammalato che deve essere curato bene”.