Chi è Debora Serracchiani, deputata Pd: carriera politica, figli, compagno

Debora Serracchiani, deputata del Partito Democratico, è stata anche presidente per il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.

Chi è Debora Serracchiani

Debora Serracchiani è una politica italiana, deputata per il Partito Democratico dal 2018 e capogruppo del Pd alla Camera ei deputati dal 2021. Nata il 10 novembre 1970, ha 51 anni ed è romana. Di professione avvocato, dal 2006 al 2009 è stata consigliere provinciale, eletta nel collegio di Udine 1, segretaria comunale del Partito Democratico di Udine.

Nel 2009 è stata eletta al Parlamento Europeo ma successivamente è stata presidentedella Regione Friuli Venezia Giulia dal 2013 al 2018, vicesegretaria del PD dal 2014 al 2017. Nel 2018 è stata eletta deputata e dal 2021 è la presidente del gruppo Pd alla Camera.

Vita privata ed ex compagno

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Debora Serracchiani è stata sposata con Riccardo Chiappa, dal quale però si è separato. I due, in particolare, si sono lasciati dopo una convivenza di ben 18 anni ed il loro rapporto durava ormai da oltre un ventennio.

La donna, che non ha figli e attualmente ha un nuovo compagno

Le dichiarazioni dopo le politiche ’22

Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico, è stata la prima a commentare il risultato deludente del Partito Democratico alle elezioni politiche che hanno decretato la vittoria del centrodestra. “Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento e la seconda forza politica – ha affermato – e riteniamo quindi di dover fare un’opposizione importante. Anche perché abbiamo una grande responsabilità di fronte all’Europa e al paese per i passaggi più delicati che il paese sta affrontando. Siamo consapevoli che il PD in questa sua posizione come prima forza di opposizione abbia una grande responsabilità“.