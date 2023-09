Giovanni e Giulio, chi sono i figli di Giorgio Napolitano: vita privata, carriera, età

Chi sono Giovanni e Giulio Napolitano, figli di Giorgio Napolitano. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia dell’ex Presidente della Repubblica. Cosa sappiamo sul loro conto? Che lavoro fanno?

L’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha due figli, nati dal matrimonio con l’avvocato Clio Maria Bittoni, al suo fianco dal 1959. Il primogenito, Giovanni Napolitano, è nato nel 1961, mentre il secondo, Giulio Napolitano, nel 1969. Cosa sappiamo esattamente su di loro? Scopriamo qualche informazione in più sulla loro carriera e vita privata.

Chi è Giovanni Napolitano, vita privata e carriera

Giovanni, primogenito dell’ex Presidente, oggi ha 62 anni ed ha una carriera di spicco in ambito amministrativo. Secondo le informazioni disponibili sul web, è infatti un funzionario dell’Autorità Garante Concorrenza e del Mercato. Se si esclude questo dettaglio sulla sua carriera professionale, le informazioni sul suo conto sono parecchio limitate. È sposato con Darlene Tymo ed è il padre dei due nipoti di Giorgio Napolitano e Clio Bittoni: Sofia, nata nel 1997, e Simone, nato nel 1999.

Chi è Giulio Napolitano, vita privata e carriera

Più noto è il figlio minore di Giorgio Napolitano, Giulio. Oggi 54enne, si è costruito negli anni una brillante carriera accademica. Professore ordinario di Diritto Amministrativo all’Università degli Studi Roma Tre, lavora nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo dal 2013. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Scuola Sant’Anna di Pisa ed in passato ha lavorato anche come ricercatore all’Università La Sapienza.

Autore di diversi scritti e monografie, in carriera ha studiato, insegnato e ricercato in moltissimi atenei italiani ed europei, tra cui l’Università della Tuscia, l’Università di Francoforte, l’Università di Parigi II e il Max Planck Institut di Heidelberg. Ha inoltre fatto parte di molte commissioni di indagine e di studio presso ministeri, enti pubblici e commissioni parlamentari. Non sappiamo molto per quanto riguarda, invece la sua vita privata. In passato ha avuto una relazione con Marianna Madia, ex Ministro della Pubblica Amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni.