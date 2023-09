Clio Maria Bittoni, chi è la moglie di Giorgio Napolitano: vita privata, carriera, figli

Chi è Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano. Scopriamo qualche informazione in più sulla consorte dell’ex Presidente della Repubblica. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano: vita privata, carriera

Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 10 novembre 1934, Clio Maria Bittoni ha 88 anni ed è la moglie dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, conosce il suo futuro marito proprio durante il suo periodo universitario. I due si incontrano nuovamente a Roma, dove Napolitano costruisce la sua carriera politica. Da parte sua Bittoni continua il suo percorso in ambito legale: fa la pratica forense in uno studio della Capitale e diventa ben presto avvocato. Si specializza in diritto del lavoro e nell’applicazione della legge sull’equo canone nell’agricoltura.

Bittone lavora per molti anni nell’ufficio legislativo della Lega delle Cooperative, incarico che si lascia alle spalle nel 1992 dopo l’elezione di Napolitano come Presidente della Camera dei Deputati. “Lasciai perché mi sembrava inopportuno rimanere.” -spiega l’avvocato in un’intervista concessa a Repubblica– “Le mie controparti erano le commissioni parlamentari, la presidenza del Consiglio e altri organismi istituzionali. Ecco, forse in questo senso Giorgio ha influenzato la realizzazione di un percorso professionale”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: il rapporto con il marito e i figli della coppia

Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni si sposano al Campidoglio con rito civile nel 1959. L’avvocato ha supportato il marito durante tutta la sua carriera politica, senza scandali o eccessivi clamori. Bittoni ha accompagnato Napolitano in tutti i suoi viaggi di stato durante il suo lungo mandato da Capo di Stato. Nel corso della sua carriera da first lady si è inoltre spesso esposta per difendere i diritti delle donne, con articoli e lettere pubblicati sui giornali nazionali. La coppia ha cresciuto insieme due figli, Giovanni, nato nel 1961, e Giulio, nato nel 1969, dai quali hanno avuto due nipoti.