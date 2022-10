Cecchi Paone contro Lorenzo Fontana in tv: poi arriva la risposta di Sgarbi

Cecchi Paone contro Lorenzo Fontana: su La 7 nel programma L’aria che tira sono volate parole grosse contro il nuovo presidente della Camera. Poi, la discussione si è spostata sul personale con Vittorio Sgarbi.

Cecchi Paone contro Lorenzo Fontana in tv

Alessandro Cecchi Paone ha attaccato il nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana a L’aria che tira, su La7: “È uno dei peggiori nemici dell’approccio liberale al fatto che ognuno di noi può vivere la sua idea di famiglia, di amore e di sesso come vuole tutto l’Occidente.

Lui si è sempre mosso su una linea cattolica-regressiva. È un intollerante”. Parole pesante che trovano altre conferme in “Il peggio del peggio…”.

Poi arriva la risposta di Sgarbi

Dal dibattito politico poi si è passato alle offese personali tra Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi, anche lui presente al programma di La 7. Il critico d’arte ha criticato il giornalista per alcuni atteggiamenti intimi in pubblico con il compagno: “Carezzare in televisione il tuo fidanzato, come hai fatto tu, è legittimo ma è un problema di gusto”.

Non si è fatta attendere la replica risentita di Cecchi Paone: “Stai buono e stai zitto, tu hai fatto anche la cacca in diretta”. La conduttrice Mirta Merlino per uscire da questa situazione quasi imbarazzante è stata costretto poi a chiamare la pubblicità.

