Damar Hamlin, chi è: giocatore di football americano, arresto cardiaco in campo

Damar Hamlin è un giocatore di football americano che è attualmente in condizioni critiche dopo l’arresto cardiaco subito in campo durante la partita di football americano. Il fatto è accaduto nel corso della partita che si è svolta tra Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, poi sospesa.

Damar Romeyelle Hamlin è un giocatore di football americano statunitense che milita nel ruolo di safety per i Buffalo Bills della National Football League. Classe 1998, ha 24 anni ed è salito alle cronache recenti per essersi accasciato sul campo in diretta televisiva a causa di un arresto cardiaco.

Hamlin è stato scelto dalla squadra di Buffalo nel 2021 dopo aver indossato la maglia di Pittsburgh, diventando uno dei punti fermi della squadra.