Giorgio Napolitano, come sta: la malattia sta aggravando le sue condizioni di salute

Giorgio Napolitano è in gravi condizioni di salute: si sarebbe aggravato nelle ultime ore l'ex Capo dello Stato alla soglia dei 98 anni.

Giorgio Napolitano sta male: le sue condizioni nelle ultime ore si sarebbero aggravate e messo in allarme. L’ex Capo dello Stato ha 98 anni e recentemente ha già dovuto affrontare due operazioni non semplici.

Giorgio Napolitano, come sta

Giorgio Napolitano, alla soglia dei 98 anni, sta affrontando un periodo critico per quanto riguarda le sue condizioni di salute. La notizia dell’aggravarsi del suo stato clinico è stata lanciata dall’Adnkronos. Da tempo l’ex Capo dello Stato si trova in una condizione critica che nelle ultime ora ha messo in allarme. Vengono, dunque, monitorate costantemente le sue condizioni che sarebbero davvero complicate.

La malattia sta aggravando le sue condizioni di salute

Il 21 maggio del 2022, Napolitano era stato operato all’addome e ricoverato nove giorni all’ospedale romano Spallanzani. L’intervento era programmato e il decorso era anche andato bene nonostante l’età avanzata dell’ex Capo dello Stato. “L’intervento, condotto con tecnica mininvasiva, è riuscito – si legge nel comunicato – Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva dell’Inmi Spallanzani. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata”. Ancora prima, nel 2018, Napolitano aveva subito un primo intervento all’aorta, eseguito dal professor Francesco Musumeci.

LEGGI ANCHE: It-Alert in Basilicata, Lombardia e Molise: come funziona e cosa fare