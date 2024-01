Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic, tutto su Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas

Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic, scopriamo qualcosa in più su Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Tutto quel che c’è da sapere sulla famiglia del calciatore ed allenatore scomparso nel dicembre del 2022.

Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic, cosa sappiamo di loro?

Sinisa Mihajlovic, celebre calciatore ed allenatore morto di leucemia il 14 dicembre 2022, si era costruito una famiglia numerosa insieme a sua moglie, l’ex soubrette Arianna Rapaccioni. Insieme la coppia ha cresciuto ben cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. La scomparsa di Mihajlovic ha lasciato un vuoto enorme nella loro vita. Fino all’ultimo hanno sperato che la situazione potesse cambiare, come spiegano in un’intervista al Corriere dello Sport: “Avevamo capito già da un mese come stavano le cose ma non ne parlavamo con lui. In fondo, speravamo sempre che potesse avvenire un miracolo”.

Mihajlovic era anche il padre di Marko, nato nel 1992 da una sua precedente relazione risalente ai suoi primi anni a Roma. I due si incontrarono per la prima volta solo nel 2004. Riuscirono a ricostruire un rapporto per un breve periodo, prima di prendere nuovamente strade diverse. “Con Marko sono stato un padre diverso, e mi dispiace.” -aveva spiegato Sinisa in un’intervista concessa ad Oggi– “L’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io”. Discorso diverso con i figli avuti con Arianna, con i quali ha sempre provato ad essere un padre presente e amorevole: “Con i miei figli sono affettuosissimo. Anche perché io so cosa vuol dire avere dei genitori che non ti abbracciano. Mio padre era un brav’uomo, un pezzo di pane, ma beveva. E quando lo faceva, diventava un altro”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Chi è Viktorija Mihajlovic, cosa sappiamo di lei?

Nata a Roma il 19 febbraio 1997, Viktorija Mihajlovic ha 26 anni ed è la figlia più grande di Sinisa e di sua moglie Arianna. È di gran lunga la più famosa tra i suoi fratelli, soprattutto grazie alle sue apparizioni televisive e alle sue storie d’amore che han fatto il giro dei giornali di gossip. Ha partecipato infatti all’Isola dei Famosi 2019 in coppia con sua sorella Virginia e si è spesso parlato di lei per la sua relazione con il calciatore Pietro Pellegri, oggi definitivamente chiusa. Negli ultimi mesi pare sia tornata a frequentare Stefano Monti, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

In passato Viktorija ha studiato a Milano all’Istituto Marangoni, ma è poi tornata a Roma, dove ha intrapreso un corso di laurea in psicologia. In parallelo ai suoi studi ha dato vita al marchio di abbigliamento Lemiha, specializzato in vestiario ed accessori per un pubblico femminile. La 26enne ha un vasto pubblico su Instagram, dove è seguita da oltre 227mila utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viktorija Mihajlović (@vickymiha)

Chi è Virginia Mihajlovic, cosa sappiamo di lei?

Nata a Roma il 29 maggio 1998, Virginia Mihajlovic ha 25 anni ed è la seconda figlia di Sinisa Mihajlovic. Sebbene non sia nota come la sua sorella maggiore, anche lei si è costruita un ampio pubblico sul web. L’influencer ha infatti un profilo Instagram seguito da oltre 200mila persone. Appassionata di moda, non si hanno molte informazioni circa la sua carriera al di fuori del web. Ha partecipato con sua sorella Viktorija all’Isola e l’ha poi affiancata nella creazione del marchio Lemiha. Virginia è sposata con il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco, suo marito dal 17 giugno 2023. La coppia sta crescendo insieme una figlia, Violante, nata nell’ottobre del 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlović Vogliacco (@virgimih)

Chi è Miroslav Mihajlovic, cosa sappiamo di lui?

Nato nel 2000, Miroslav Mihajlovic è il figlio più grande di Sinisa ed Arianna. All’età di soli 23 anni ha deciso di seguire le orme di suo padre ed inseguire un futuro nel calcio dalla panchina. Ha studiato per diventare allenatore e ha già conseguito dalla FIGC il patentino Uefa C, con il quale sarà in grado di allenare in ogni categoria giovanile ad eccezione della Primavera. In passato Miroslav aveva fatto esperienza nel calcio professionistico giocando nelle giovanili della Lazio, della Sampdoria e del Tor di Quinto. La sua principale ispirazione è ovviamente suo padre, a cui ha dedicato un messaggio commovente sul suo profilo Instagram: “Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto”.

Chi sono Dusan e Nicholas Mihajlovic, cosa sappiamo di loro?

Dusan e Nicholas Mihajlovic sono i figli più giovani di Sinisa e di sua moglie Arianna, rispettivamente il quarto e il quinto figlio della coppia. Dusan ha seguito le orme del padre e ha cominciato a costruirsi una carriera nel calcio, per quanto un po’ più lontano dal campo rispetto a suo fratello Miroslav. Si occupa infatti di scouting ed è entrato recentemente a far parte della World Soccer Agency, agenzia di assistenza e consulenza sportiva fondata da Alessandro Lucci e Alessandro Lelli che in passato ha gestito gli interessi di suo padre.

“Sono molto contento di entrare a far parte di una delle agenzie più importanti a livello internazionale.” -ha scritto Dusan sui social- ” Il calcio è nella storia della mia famiglia ed è ancora più speciale essere qui per via del legame che univa mio padre Sinisa ad Alessandro Lucci”.

Più vaghe le informazioni riguardanti Nicholas, il più giovane della famiglia. Nato nel 2004, va verso i vent’anni e non vi sono ad oggi molte informazioni circa i suoi studi o la sua vita privata. È spesso apparso insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle in diverse occasioni pubbliche organizzate per omaggiare la memoria del padre.