Meloni contro Gentiloni e sul nuovo ruolo in Europa di Draghi: “Non è contro il governo”

Meloni contro Gentiloni: la premier durante il suo intervento a Porta a Porta ha parlato dell’operato del commissario europeo per gli affari economici e monetari. Inoltre, ha commentato il nuovo ruolo di Mario Draghi in Europa.

Meloni contro Gentiloni

Giorgia Meloni, ospite a Porta a Porta, ha attaccato commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni: “Io sono una persona abituata a dire quello che pensa, ho trovato facesse molte interviste nell’ultimo anno per redarguire e dire la sua sull’operato del governo, ecco, non so se accade nelle altre nazioni. I commissari non è che fanno il lavoro del loro governo però un occhio ogni tanto. Ho visto un approccio più critico che non collaborativo – ha detto la presidente del Consiglio nella registrazione di Porta a Porta -, ma non vuol dire che io voglia litigare o discutere con Paolo Gentiloni”.

Sul nuovo ruolo in Europa di Draghi: “Non è contro il governo”

A Mario Draghi è stato assegnato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il ruolo di delineare una strategia sul futuro della competitività dell’industria Ue per tenere testa a Cina e Usa. “È una buona notizia, non è assolutamente” contro il governo, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.

