Viva Rai2 si ferma per Natale: ecco quando torna in onda il programma di Fiorello

Viva Rai2 si ferma per la pausa natalizia tra qualche giorno per poi rientrare in onda e in diretta nel 2023. Un lungo stop per il programma.

Viva Rai2 si ferma per le feste natalizie e si prepara a un lungo periodo di ferie. Poche puntate mancano prima dello stop di questo fine 2022.Infatti, l’appuntamento del ritorno in onda sarà nel 2023. Tanto successo per Fiorello che in una delle ultime puntata ha fatto segnare il 16% di share di media (15,94) e ha superato i 735 mila spettatori (736.000).

Viva Rai2 si ferma per Natale

Viva Rai2 si prepara allo stop delle feste natalizie. Il programma di Fiorello tra qualche giorno andrà in vacanza per un lungo periodo di ferie. Infatti, l’appuntamento sarà nel 2023. L‘ultima puntata del programma di Rai 2 andrà in onda venerdì 23 dicembre 2022.

Lo show è iniziato il 7 novembre su RaiPlay per poi giungere sulla seconda rete della Rai a partire dal 5 dicembre, alle ore 7.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

In totale sono previste 135 puntate in una messa in onda che si protrarrà fino al mese di giugno.

Ecco quando torna in onda il programma di Fiorello

VivaRai2, scritto da Fiorello con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia, tornerà in diretta da Roma lunedì 16 gennaio. Dunque, una pausa molto lunga a poche settimane poi dall’inizio di Sanremo che sicuramente sarà molto chiacchierato la mattina al ritorno dalle vacanza nel programma di Fiorello.

Tuttavia, non sarà silenzio totale perché dal 26 dicembre andrà in onda una sorta di best of di queste due prime settimane, dal titolo In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio. Si tratta di una pillola di circa 15 minuti del meglio delle prime settimane di diretta televisiva.