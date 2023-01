Oroscopo Paolo Fox febbraio 2023: previsioni segno per segno

Cosa ci riserva il futuro nel mese di Carnevale? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Febbraio 2023. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Il nuovo anno è appena iniziato e gli appassionati di astrologia guardano agli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Febbraio 2023 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta nel mese di Carnevale secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Si accelera sul lavoro per i nati nell’Ariete. Sarà un febbraio positivo per chi ha già una carriera e per chi prepara progetti ambiziosi. Gli astri vi danno manforte, anche per le beghe monetarie che potrebbero trovare una soluzione a metà mese. Più sospiri in amore. Da un lato è il periodo giusto per fare un passo avanti concreto, dall’altro siete tormentati da dubbi. Forse è meglio non agire troppo in fretta.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Tanta fatica per i nati nel Toro in questo febbraio. Stop improvvisi e ostacoli di troppo ritarderanno i vostri progressi lavorativi. Troppo sudore per un nulla di fatto, che vi porterà ad essere più attenti sulle spese, soprattutto in vista di cambiamenti bruschi in ufficio. La vostra vita amorosa potrebbe essere rivoluzionata da un arrivo intrigante quanto sorprendente.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

È un mese di revisione per i nati nei Gemelli. È l’ora di fermarsi e valutare i progressi fatti, sia in privato che sul lavoro. Avete ancora ferite aperte, sacrificate sempre il vostro bene per quello altrui. Non abbiate paura di dire quel che pensate e di manifestare anche i vostri bisogni. La vostra situazione è troppo instabile al momento, cercate di chiudere entro fine mese le questioni in sospeso.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Alti e bassi in questo febbraio per i nati nel Cancro. Sul lavoro andate a cento all’ora, nessuno riesce a fermarvi. Attendete da troppo, tuttavia, un riconoscimento per i vostri sforzi che tarda ad arrivare. Sarà l’amore a curare il vostro nervosismo in questo periodo. Tante dolci sorprese ravviveranno anche le giornate più storte, continuate a perseverare.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Tanta frustrazione in ufficio per i nati nel Leone. Date sempre il 100%, ma non sempre viene notato. Saturno e il Sole vi sono contro, minando i vostri continui sforzi. Cercate di evitare di sfogare in modo nocivo il vostro giustificato nervosismo: niente spese pazze e niente litigate esagerate. L’amore è il vostro rifugio, cercate piuttosto il supporto del vostro partner.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

I nati nella Vergine avranno qualche gatta da pelare sul lavoro in queste settimane. Dovrete faticare più del solito, ma otterrete risultati e grandi soddisfazioni. Attenti però all’invidia di chi vi circonda. È l’occasione giusta per mettere qualcosa da parte in vista dei vostri progetti futuri. Per quanto riguarda il cuore, non avete più tempo per cincischiare: prendete una decisione definitiva.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Giorni di borbottii e mugugni sottovoce per i nati nella Bilancia. L’assenza di risultati in ufficio vi rende nervosi ed insoddisfatti. Lavorate per tre e la fatica inizia a farsi sentire, solo l’influsso di Mercurio vi consente di sopportare e andare avanti. In amore uscite da un periodo complesso e ora avete finalmente un po’ di pace. Aspettate un po’ prima di prendere decisioni troppo complesse.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

È tempo di risultati in casa dei nati nello Scorpione. Avete bisogno di capire esattamente in che modo volete che si evolva la vostra situazione lavorativa. Siete più carichi e produttivi che mai, ma non dovete sprecare questa energia senza sapere dove direzionarla. Che sia il caso di valutare meglio qualche proposta alternativa?

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

I nati nel Sagittario vogliono provarci ancora una volta. Avete voglia di rialzarvi e riscattarvi, una determinazione che può tramutarsi in testardaggine e portarvi a scontri con capi e colleghi. In amore potreste essere accecati da qualche nuova conoscenza, non è tutto oro quel che luccica. A volte è meglio non lasciare la via vecchia per la nuova. Ma se non c’è più sentimento, forse è meglio restare soli.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Tanti dubbi in ufficio per i nati nel Capricorno. Il cielo è positivo ed è il momento di rischiare qualcosa in più, ma avete bisogno di qualcuno che vi supporti e di cui vi fidiate. Siete schizzinosi e fate fatica a credere nelle capacità di chi vi circonda. Questo clima di incertezza vi rende nervosi, rischiate di sfogarvi sulle persone sbagliate. Consolatevi con l’amore e con nuovi, piccanti incontri.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

Un mese di organizzazione per i nati nell’Acquario. Tutto è sotto il vostro controllo, siete pronti a pianificare ogni passo per la prima metà dell’anno. Siete pieni di idee creative, non sempre condivise: potrebbero portarvi allo scontro con amici e colleghi, cercate di non essere troppo rigidi. In amore, cercate qualche momento di pace da condividere con una persona importante.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2023

I nati nei Pesci camminano a testa alta. Siete consapevoli del vostro valore e siete pronti a dimostrarlo a chiunque lo metta in dubbio. Lottate per i riconoscimenti che ritenete di meritare, non abbassate la testa con nessuno. Ignorate le frecciatine e fidatevi del vostro istinto. In privato, non esitate ad accogliere persone nuove nella vostra vita e nella vostra famiglia.