Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: amore finito

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono lasciati. Il loro amore, che dura dal 2016 e che era nato a Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, non è più riuscito a proseguire all’alba della nuova estate. All’epoca in cui i due si erano conosciuti Riccardo era un tronista, mentre lei la sua corteggiatrice. A distanza di sei anni, a seguito comunque di una storia d’amore importante, arriva la rottura definitiva che è stata annunciata da Camilla.

Non rinnego nulla di questi sei anni.

“Buongiorno, scrivo queste parole pere per il rispetto che ho per chi mi segue – ha scritto proprio Camilla Magiapelo sui social – purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse.Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarviSpero che capirete che è un momento delicato e che i motivi cheSpero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia.

Sempre vostra, Mapina”.