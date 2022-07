Gianni Morandi torna con “La Ola” dal 15 luglio: brano estivo con Jovanotti

Non conosciamo ancora tutti i dettagli su questo nuovo brano di Gianni Morandi, se non che uscirà a partire dal 15 luglio.

Sappiamo che sarà una sorta di “bachata latino-romagnola” scritta con l’amico Jovanotti e che arriverà con un video ufficiale diretto da Leandro Manuele Emede. L’accoppiata Morandi-Jovanotti è già stata sperimentata con successo con la canzone Apri tutte le porte, arrivata sul podio del Festival di Sanremo 2022. Ora i due amici ci riprovano, e Morandi è pronto con la sua nuova canzone a scalare le classifiche.

“La Ola” , un brano estivo allegro

Di certo La Ola sarà una canzone che cercherà di portare a coloro che la ascoltano una ventata di positività e allegria e la voglia di reagire alle difficoltà della vita. Una leggerezza perfetta per l’estate, ma che è diventato un mantra anche per le ultime canzoni di Morandi. “Spero che vi faccia ballare in allegria” è infatti l’auspicio del cantante.